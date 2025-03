Almeno 30mila persone per il Carnevale udinese. Le foto

All’indomani di martedì grasso, è tempo di bilancio per l’Amministrazione comunale di Udine. All’indomani del termine delle attività organizzate in centro storico, il Comune di Udine esprime grande entusiasmo e soddisfazione per il successo per l’andamento del Carnevale cittadino, registrando una straordinaria partecipazione dei cittadini udinesi e friulani.

A certificarlo il vicesindaco e assessore al commercio e al turismo del Comune di Udine: “Voglio ringraziare di cuore tutti gli udinesi e i friulani che hanno scelto di vivere il Carnevale in piazza, contribuendo a rendere questa edizione davvero speciale”, ha detto il Vicesindaco. “Vedere le strade e le piazze della nostra città animate da migliaia di persone, famiglie e bambini mascherati è stato una grande soddisfazione, perché certifica che il nostro impegno è stato apprezzato. Le nostre stime parlano di non meno di 30 mila persone, tra bambini, famiglie e visitatori presenti durante il fine settimana lungo del Carnevale, con almeno 15 mila persone che sono venute in centro per assistere alla sfilata dei carri. Udine ha un grande desiderio di socialità, partecipazione e comunità, lo sosteniamo e lo valorizziamo”.

“Con eventi come questo – aggiunge in seguito il Vicesindaco Venanzi – il nostro obiettivo è duplice. Da un lato, vogliamo dimostrare una volta per tutte che Udine ha un potenziale attrattivo importante. Udine ha voglia di vivere, ma negli ultimi anni non ha avuto le giuste occasioni per farlo. Dall’altro lato il volano economico generato da una simile affluenza è evidente. In questo modo, con iniziative concrete, intendiamo dare il nostro sostegno al commercio cittadino, creando opportunità che non possono che confermare il ruolo di Udine come polo attrattore per il comparto turistico e commerciale. Ma è una tappa di un percorso che abbiamo sempre reso chiaro”, conclude. “Continueremo a lavorare per portare in città iniziative che uniscano divertimento, crescita economica e valorizzazione del nostro territorio.”