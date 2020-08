Alpe Adria Puppet Festival: il programma dal 25 al 30 agosto 2020

Ancora pochi giorni e una Giostra di oltre 100 spettacoli inizierà il suo viaggio fra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, portando con sé la magia dei teatri di una volta mescolata alla curiosità che spinge a trovare nuove soluzioni nella messa in scena di nuove produzioni.

Fra il 25 e 30 agosto, torna l’Alpe Adria Puppet Festival, atteso appuntamento dedicato a bambini, famiglie e adulti e organizzato dal CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia.

La Giostra partirà il 25 agosto da Grado e lì si fermerà, in pieno centro storico, per tre intense giornate che saranno animate da spettacoli di teatro d’oggetti da tavolo, nati rovistando fra i bauli del CTA e fra i tanti testi scritti negli anni da Antonella Caruzzi, che si sono arricchiti in questa occasione del supporto prezioso di attori quali Serena Di Blasio, Elena De Tullio, Alice Melloni, Marta Riservato e Luca Ronga. Fra i numerosi spettacoli, va segnalata una delle nuove produzioni CTA che, pronta in primavera, non era riuscita ad esordire a causa del lockdown. Si tratta di C’era una volta un bambino, in programma giovedì 27 agosto alle 17.30 e alle 19.00 in Calle Tognon. Uno spettacolo per i più piccoli, scritto e diretto da Luisa Vermiglio, che racconta in modo leggero e colorato i momenti più importanti della vita del famoso scenografo, illustratore e pittore Lele Luzzati.

“Un’edizione che quest’anno vuole essere essenzialmente una grande festa, con 122 spettacoli” sottolinea il direttore artistico, Roberto Piaggio. “Puntando su momenti di socialità e di condivisione, necessariamente pensati nel rispetto delle attuali regole – continua Piaggio – vorremmo far scrollare di dosso quel senso di sospensione emozionale che ha colpito un po’ tutti, sia adulti che bambini, negli ultimi mesi”. Il teatro, in queste situazioni, può fare molto: diventa strumento per tornare ad essere comunità e allo stesso tempo costituisce un’opportunità per riflettere ed elaborare assieme la condizione inaspettata che si è vissuta a livello globale, con strascichi dei quali ancora risentiamo.

Venerdì 28 agosto, il Festival si sposterà fra Gorizia e Nova Gorica. La Giostra festosa, fino a domenica, andrà ad animare i pomeriggi delle due città fra il Castello, i giardini e le piazzette di Gorizia e la Piazza Transalpina di Nova Gorica, con l’intento dichiarato di far partecipare il pubblico delle famiglie, dei bambini e degli adulti a un gioco divertente di coinvolgimento collettivo, con tanti mini spettacoli, tutti da gustare.

Sabato 29 agosto alle 11.00, spazio all’approfondimento con l’incontro Dialogo sul teatro di figura tra generazioni e rigenerazioni a cura di UNIMA Italia. Interverranno i critici teatrali Alfonso Cipolla e Angela Forti.

Questa seconda parte del Festival, vedrà anche tre appuntamenti serali: sabato, al Kulturni Center Bratuž alle ore 21.00, la coproduzione CTA Gorizia / Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare di Grugliasco – Torino. In scena, Il bacio di una morta tratto dall’omonimo romanzo di Carolina Invernizio, drammaturgia di Antonella Caruzzi, con Paola Roman (voce recitante) e Oliviero Pari (canto e pianoforte). Lo spettacolo si svilupperà sulle note di compositori fra cui Giuseppe Verdi, Amilcare Ponchielli e Giacomo Puccini; le immagini in proiezione saranno le originali di Francesco Tullio Altan e la regia curata da Alfonso Cipolla.

Domenica 30 agosto, sempre al Kulturni Center Bratuž alle 21.00, sarà la volta dello spettacolo Puntindelfarobellavistasulmar con Silvia De Bastiani su testo di Gigio Brunelloe laregia di Gyula Molnár, una coproduzione Compagnia Alberto De Bastiani / CTA Gorizia.

Venerdì 28 agosto alle 21.00, inoltre, andrà in scena uno spettacolo simbolo della collaborazione fra i Teatri di produzione riconosciuti dalla Regione FVG, nata come prima risposta alle gravi difficoltà causate dalla pandemia al settore artistico. Ospite dell’Alpe Adria Puppet Festival, Play with me della compagnia di danza Arearea di Udine, con Alessandro Maione e Valentina Saggin, su coreografia di Marta Bevilacqua. L’appuntamento sarà in Piazza Transalpina (Nova Gorica).

La rassegna si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid e con i dovuti distanziamenti. Punti di riferimento informativo in loco e biglietteria, saranno: a Grado, il Box Office in piazza Biagio Marin (accanto al Municipio), con apertura martedì 25 e mercoledì 26 agosto, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00; giovedì 27, dalle 16.00 alle18.30. A Gorizia, il Box Office nel piazzale del Kulturni Center Bratuž, viale XX settembre 85, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Maggiori informazioni al numero + 39 335 1753049.