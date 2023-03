Ambiente: Regione istituisce cabina di regia per la strategia Fvgreen

Udine, 19 mar – La strategia regionale per lo sviluppo

sostenibile Fvgreen ha la sua cabina di regia.

Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente,

energia e sviluppo sostenibile dopo l’approvazione da parte della

Giunta della delibera con la quale viene identificata la

struttura che andrà a comporre il nuovo tavolo tecnico

multidisciplinare.

La cabina di regia è composta dal direttore generale della

Regione, con funzioni di coordinamento, dal Segretario generale,

dal Capo di gabinetto, dall’Avvocato della Regione, dal direttore

della Protezione civile regionale, da tutti i direttori centrali,

dal direttore dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio,

dal direttore dell’Agenzia per lo sviluppo rurale (Ersa), dal

direttore dell’Ente regionale per il patrimonio culturale

(Erpac), dal direttore dell’Agenzia lavoro & Sviluppoimpresa e

dal direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione

dell’ambiente (Arpa).

Alle attività della cabina di regia potranno essere invitati a

partecipare anche soggetti esterni, a seconda dei temi trattati.

Le funzioni principali del gruppo di lavoro sono l’elaborazione

della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e di quella

per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici oltre

che il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione

dei piani e del loro aggiornamento.

Come ha ricordato l’assessore, la cabina di regia è una delle

disposizioni che derivano dall’accordo tra il Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e la

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto il 18

dicembre 2018 e finalizzato allo svolgimento di attività di

supporto per la realizzazione degli adempimenti previsti

dall’art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006, completato con un accordo

integrativo registrato il 21 maggio 2020.

ARC/SSA/al