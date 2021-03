Ambiente: Scoccimarro, Fvg avrà legge regionale su molestie olfattive

Da oggi attivo sul sito di Arpa Fvg modulo per segnalazioni

Udine, 23 mar – Il Friuli Venezia Giulia si doterà di una legge

regionale per regolare le molestie olfattive, ovvero i cattivi

odori che costituiscono uno dei fenomeni di percezione della

qualità dell’aria maggiormente segnalati dai cittadini.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente

ed energia, Fabio Scoccimarro, che oggi ha introdotto il webinar

organizzato dall’Agenzia regionale per la protezione

dell’ambiente (Arpa Fvg) sul tema “Cosa sono le molestie

olfattive e come possiamo gestirle” rivolto ad amministratori e

responsabili tecnici degli Enti locali.

“Purtroppo, uno degli elementi che rende di difficile gestione la

tematica delle molestie olfattive è l’assenza di una normativa

nazionale che regolamenti le emissioni e gli impatti degli odori

– ha detto Scoccimarro -. Da questo punto di vista, dato che

anche le Regioni hanno competenza su questa materia, nella

consapevolezza che le persone vivono bene non solo quando hanno a

disposizione aria pulita, ma anche percepita come “buona”,

abbiamo deciso di affrontare la questione di una legge regionale

sulle molestie olfattive”.

Finora solo il Veneto e la Puglia si sono dotati di una normativa

in materia (va segnalato peraltro che la legge pugliese è oggetto

di impugnativa da parte dello Stato); il Friuli Venezia Giulia

intende giungere in tempi brevi ad una norma organica, con

l’intento, come ha spiegato l’assessore, “di fornire gli elementi

amministrativi per contribuire non solo a risolvere le situazioni

di molestie conclamate, ma auspicabilmente far sì che queste

molestie non si presentino favorendo l’installazione di impianti

di nuova generazione, più performanti e che nascono con

l’obiettivo di contenere sia le emissioni che gli odori”.

“La sensibilità dei cittadini è aumentata in maniera esponenziale

rispetto a questi fenomeni e la Regione non intende sottovalutare

questa percezione mostrandosi vicina ai cittadini, così come ha

fatto nel caso del monitoraggio sul 5G: pur non essendo in

presenza di un elemento inquinante, il monitoraggio e

l’attenzione al territorio confortano la popolazione”, ha

rimarcato Scoccimarro, specificando che “nella maggior parte dei

casi di cattivi odori non ci sono effetti sanitari diretti, ma le

molestie olfattive sono percepite come indebita ingerenza nella

sfera personale e oggetto spesso di raccolta firme e

segnalazioni”.

È quanto era accaduto a Trieste nel luglio 2004, quando il Comune

e gli organi tecnici locali avevano ricevuto centinaia di

segnalazioni per un cattivo odore persistente.

Lo studio scientifico degli odori e della loro percezione è

relativamente recente. Proprio nel 2004 Linda Buck e Richard Axel

hanno ricevuto il Nobel per la medicina e fisiologia per le loro

scoperte sui recettori odorosi e sull’organizzazione del sistema

olfattivo e sugli stimoli e la sensazione odorosa.

Nel 2014 Arpa Fvg aveva promosso un modello concettuale relativo

agli impatti odorigeni dovuti ad impianti industriali ed attività

produttive, finalizzato all’individuazione di indicatori utili

per la quantificazione dell’impatto odorigeno o all’interno di un

approccio integrato di metodologie di analisi con test

applicativo all’area industriale di Trieste.

La ricerca tecnologica ha anche sviluppato dei “nasi elettronici”

in grado di captare gli odori in modo simile al sistema umano.

Da oggi i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno a

disposizione uno strumento di segnalazione diretto. È infatti

possibile segnalare episodi di disturbo olfattivo ad Arpa Fvg

attraverso un modulo online a cui si accede dalla pagina dell’Urp

sul sito dell’ente (arpa.fvg.it) nella sezione molestie olfattive

che rinvia ad un link specifico.

Le segnalazioni sporadiche non generano automaticamente un

intervento di Arpa. Il primo controllo è, infatti, affidato alla

polizia locale o alle forze dell’ordine. Arpa in ogni caso

risponde sempre alle segnalazioni e le archivia per avviare

attività di monitoraggio o controllo e le utilizza in funzione

della pianificazione territoriale (autorizzazioni ambientali).

ARC/SSA/pph