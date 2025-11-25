Amyl and the Sniffers 7 agosto 2026 al Castello di San Giusto a Trieste

Sono una delle band più travolgenti e acclamate della scena rock mondiale, gli AMYL AND THE SNIFFERS hanno conquistato pubblico e critica grazie a un mix esplosivo di spontaneità, attitudine “Aussie” e urgenza punk. Nel 2021 “Comfort to Me” è stato premiato per il miglior album rock con il Premio Aria, l’equivalente degli “Oscar” per la musica australiana; negli anni successivi sono stati nominati in diverse categorie ai Brit Awards e agli NME Awards, confermando il loro crescente successo al di fuori dell’Australia, dapprima nel Regno Unito e poi in tutta Europa. In soli otto anni di carriera, gli Amyl and the Sniffers sono passati dai piccoli palchi della scena pub-rock di Melbourne a tour sold out in tutto il mondo, dall’Europa al Nord America fino a Messico, India e Giappone, passando per i più importanti festival internazionali: Primavera Sound, Glastonbury, Coachella, All Points East e molti altri. La band ha inoltre aperto concerti negli stadi per Green Day e Foo Fighters, confermandosi una delle performance più potenti della scena contemporanea.

Dopo il successo dell’ultimo album “Cartoon Darkness”, gli Amyl and the Sniffers annunciano oggi il nuovo tour europeo, che farà tappa anche in Italia per un’unica data, riportando sul palco tutta la potenza punk e la carica adrenalinica che li ha resi una forza della natura dal vivo: venerdì 7 agosto 2026 saranno i protagonisti al Castello di San Giusto a Trieste della rassegna “Hot in the City”, che si inserirà nel programma di Trieste Estate 2026, con un concerto imperdibile organizzato da VignaPR e Good Vibrations Entertainment, in collaborazione con Comcerto e FVG Music Live. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 28 novembre online su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it, sul circuito internazionale Eventim.si, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dal punk abrasivo ai brani più glam, passando per inaspettate ballate elettriche, “Cartoon Darkness” è l’album più ricco e sfaccettato degli Amyl and the Sniffers. Registrato ai 606 Studios dei Foo Fighters a Los Angeles e prodotto da Nick Launay (Nick Cave & The Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs), l’album è stato inciso sullo stesso banco che ha dato vita a capolavori come “Nevermind” dei Nirvana e “Rumours” dei Fleetwood Mac. In questo ultimo disco Amy Taylor affronta con lucidità e ironia alcune delle urgenze del nostro tempo, parla di un mondo che sembra oscillare tra tragedia e assurdo, dove tutto è faticoso e struggente, ma anche incredibilmente bello. È il desiderio di mettere via il telefono, tornare a guardare le espressioni delle persone, sentire il mondo reale, osservare ciò che ci circonda. È un album profondamente contemporaneo, capace di affrontare l’oscurità senza rinunciare alla gioia, all’ironia e alla vitalità. “La vita è lavoro, è confusione, è un parco giochi. Voglio che questo disco – ha dichiarato Amy Taylor – faccia alzare la testa alle persone, anche solo per un momento”.

AMYL AND THE SNIFFERS

VENERDÌ 7 AGOSTO 2026 (inizio ore 21:00)

TRIESTE, CASTELLO DI SAN GIUSTO

Ingresso unico € 34,00 + dp

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 28 novembre online su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it, sul circuito internazionale Eventim.si, al Ticketpoint di Trieste e nei punti vendita autorizzati Ticketone.