Andos Udine: a Udine una Camminata per la ricerca. 10 ottobre

Nel mese rosa della prevenzione del tumore al seno, Andos Udine e Unci-Sezione di Udine uniscono le forze per un evento dedicato alla sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare stili di vita sani per ridurre le probabilità di sviluppare la malattia. L’appuntamento è per sabato 10 ottobre con la Camminata per la ricerca: la partenza è prevista alle ore 10 dall’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, alla presenza dei sindaci dei 25 Comuni friulani che hanno aderito all’iniziativa, e la passeggiata si snoderà poi lungo via Nimis, viale Volontari della Libertà, via Gemona, piazzetta San Cristoforo e via Paolo Sarpi, per concludersi poi in piazza San Giacomo con un lancio di palloncini.

Per partecipare, non è necessaria l’iscrizione. Nel corso dell’evento saranno rispettate le misure anti-Covid e ad ogni partecipante sarà regalata una mascherina con il logo di Andos Udine.

Per l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno-Comitato di Udine, che da oltre 30 anni accompagna nel percorso di cura chi viene colpito da neoplasia mammaria, fornendo supporto psicologico ed economico, nonché informativo, il mese di ottobre è un’occasione importante per promuovere l’importanza della prevenzione: il tumore al seno, infatti, è quello maggiormente diffuso tra le donne; corretti stili di vita contribuiscono a ridurre la possibilità di ammalarsi, così come la diagnosi precoce è fondamentale per aumentare le probabilità di guarigione.

La camminata ha il Patrocinio del Comune di Udine, della Regione Fvg, dell’AsuFc Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e di ben 25 amministrazioni comunali: Udine, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Buttrio, Coseano, Gonars, Latisana, Lestizza, Mereto di Tomba, Moruzzo, Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Remanzacco, Rivignano Teor, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tricesimo, Villa Santina e Visco. Aderendo alla campagna di prevenzione, i Comuni illumineranno le sedi municipali di rosa per tutto il mese di ottobre.

La Camminata per la ricerca ha anche il Patrocinio di Club Unesco-Udine e dell’Associazione Nazionale Carabinieri-Sezione D’Odorico Quinto, nonché il sostegno della Bcc Banca di Udine, dell’Agenzia Generali-Udine XX Settembre e di Centro Friuli Tecnologia Digitale Udine.