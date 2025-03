Andos Udine: visite senologiche gratuite. 8 marzo 2025

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Andos Comitato di Udine (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) organizza una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e alla solidarietà, coinvolgendo la comunità in un momento di sensibilizzazione e supporto.

Il calendario ideato per l’8 marzo comincia la mattina con una preziosa opportunità per la salute delle donne: la dottoressa Serena Bertozzi sarà a disposizione per effettuare visite senologiche gratuite presso la sede Andos al primo piano (area rosa) del Città Fiera. Un’occasione importante per promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno.

Nel pomeriggio, l’Area Rosa del Città Fiera ospiterà, dalle 15.30 alle 18.30, l’iniziativa “Colori per la Speranza: L’arte che sostiene le donne”, un evento speciale dedicato all’arte e alla solidarietà. Gli allievi dell’artista Stefano Passoni dipingeranno dal vivo quadretti ispirati alla bellezza delle donne, ai fiori e alla speranza. Con una donazione, sarà possibile portare a casa uno di questi quadri unici, contribuendo così a sostenere le attività dell’Andos Udine a favore delle donne operate al seno. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di Art Impact, City Advertising srl, Città Fiera, @Ideando – il mondo della grafica e della stampa, insieme all’Andos e Web TV Esplora & Ama, con la direzione artistica del Designer Stefano Borella.

La giornata si concluderà con un tocco di eleganza e stile con una sfilata presso il Teatro San Giorgio (alle ore 20), per celebrare la bellezza, la forza e la resilienza delle donne. Grazie al prezioso contributo della ditta Porzio, in passerella ci saranno modelli di intimo e costumi da bagno adatti anche per donne operate al seno. Aprirà la serata il gruppo di ballo dell’Andos, coreografato dalla maestra Rocio, cui seguirà il corpo di danza contemporanea “Opalus Ballet Project”, composto da persone con disabilità seguite dal CAMPP, con lo spettacolo “Il ritmo degli elementi”, che rappresenta un cammino, sia emotivo che sensoriale, che suscita e stimola l’ascolto delle radici, luoghi sicuri ai quali si può sempre fare ritorno. L’entrata è libera fino ad esaurimento posti.