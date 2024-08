Angela Borghese di Bagnaria Arsa é Miss Cinema Friuli Venezia Giulia

Angela Borghese, diciottenne di Bagnaria Arsa (Ud), studentessa ed arbitro di calcio ha vinto il titolo regionale di “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia” che le apre le porte per le Prefinali Nazionali dell’ottantacinquesima edizione di “Miss Italia”.

È stato lo scenario suggestivo della Piazzetta dell’Imbarcadero di Aprilia Marittima (Ud) a fare da cornice all’elezione di Angela che studia al Liceo Scientifico ed è Arbitro Federale nella categoria Juniores, attività che la vede impegnata ogni settimana sui campi di calcio.

Angela è quindi ammessa alle prefinali Nazionali di “Miss Italia”che si terranno dal 4 al 7 settembre nella Riviera del Conero a Numana (An) presso il Resort De Angelis.

Quattordici le concorrenti protagoniste dello spettacolo presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, che si è svolto in occasione de “Le Notti del Vino”, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Latisana e dalla Pro Latisana.

Per le acconciature delle Miss sono intervenuti i parrucchieri “Framesi” del salone “Acconciature Roberta” di Monfalcone e Grado.

In attesa della finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma venerdì 23 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro, due gli appuntamenti anche questa settimana: venerdì 9 agosto (ore 21.00) una selezione in diretta dagli studi televisivi di Telefriuli mentre, sabato 10 agosto (opre 18.30) il “Chiosco” dell’Azienda Vitivinicola “Isola Augusta” ospiterà l’elezione di “Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia”.

Per partecipare a “Miss Italia” bisogna avere un’età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2024) ed i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it”, esclusivista regionale, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.