Angelo Branduardi in concerto mercoledì 18 agosto al Castello di Udine

Angelo Branduardi, cantautore, violinista, polistrumentista e compositore italiano, conosciuto e amato a livello internazionale, sarà protagonista in concerto domani, mercoledì 18 agosto, al Castello di Udine con lo spettacolo “Camminando Camminando Tour”.

Il concerto di Angelo Branduardi al Castello di Udine è il recupero di quello già in programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 30 maggio 2020, poi rinviato a causa della pandemia. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Nella nuova location del Castello verranno mantenuti settore e numerazione dei biglietti già acquistati. Per chi non lo avesse fatto, potrà acquistare il biglietto per lo spettacolo anche domani alla biglietteria dalle 19.30. Le porte della venue apriranno alle 20.00, con inizio live in programma alle 21.30. Si ricorda che l’accesso ai concerti in Castello è possibile solo ed esclusivamente dalla rampa di Piazza Libertà. Tutte le info su www.azalea.it .

Anche nel 2021 Angelo Branduardi continua il suo viaggio in musica: un viaggio che ormai non si ferma più, ma prosegue “ad libitum” cercando nuove soluzioni, tappa dopo tappa. Sul palco di Udine assieme a lui ci sarà il pianista, polistrumentista, compositore e arrangiatore Fabio Valdemarin. Nella scaletta dello spettacolo troveremo brani famosi e brani meno conosciuti; non mancheranno ovviamente i “classici” di Branduardi, che assieme al suo partner sul palco ritroverà lo stesso spirito della precedente apprezzata versione, con nuove soluzioni che regaleranno al pubblico un’esperienza ricca e unica. Da più di quarant’anni “ il menestrello” sale sul palco e, confermando la sua versatilità, si presenta al pubblico con diverse formule e formazioni: dal duo, alla classica formazione in quartetto. Il “violinista che per combinazione ha scritto anche canzoni”, come lui stesso ama definirsi, torna sulle scene presentando i brani più amati del suo repertorio e nuovi brani, nuova musica, proseguendo nel suo viaggio, nel suo percorso di ricerca musicale e spirituale, nel “tentativo di guardare al di là della porta chiusa”.

Fra i prossimi concerti in Castello a Udine troviamo l’Omaggio a Morricone con la FVG Orchestra (28 agosto) e Alice canta Battiato con la FVG Orchestra (31 agosto, concerto in collaborazione con Associazione Progetto Musica e inserito nel festival Nei Suoni dei Luoghi). Ricordiamo che il concerto di Levante, annullato a causa maltempo, verrà invece recuperato il 24 agosto. Biglietti in vendita su Ticketone, info su www.azalea.it