Angelo Duro a Trieste il 7 novembre al Politeama Rossetti con lo spettacolo “Ho tre belle notizie”

Dissacrante, irriverente, politicamente scorretto e senza “peli sulla lingua”, Angelo Duro è uno dei più originali e amati comici italiani ed è stato definito “il perfetto rappresentante della società del malessere, un faro che illumina l’inverno del nostro scontento”.

Dopo il successo degli ultimi anni nei teatri, in tv e nell’editoria, sì è confermato anche al cinema con “Io sono la fine del mondo”, il film scritto a quattro mani da Angelo Duro col regista Gennaro Nunziante, entrato direttamente al primo posto del box office italiano, fin dal suo primo giorno di uscita (9 gennaio), che ha infranto il record del miglior primo weekend degli ultimi due anni e ha superato i 10 milioni di incasso al cinema.

Lo scorso 19 febbraio è partito, dal Teatro Team di Bari con cinque date consecutive soldout, il nuovo spettacolo teatrale “HO TRE BELLE NOTIZIE” che dopo l’anteprima primaverile approderà nei principali teatri italiani in autunno e inverno: a grande richiesta, visto il successo riscontrato in prevendita per la prima data, Angelo Duro annuncia la seconda data a Trieste, che si terrà il 7 novembre 2025 al Politeama Rossetti.

Nato a Palermo 42 anni fa, Angelo Duro nel 2010 viene notato da Davide Parenti, che lo ingaggia a Le Iene e, da quel momento, la storia del suo personaggio si scrive da sola: è l’opposto del “bravo ragazzo”. La sua comicità attinge al politicamente scorretto “spinto” e la sua cifra stilistica è una provocazione permanente. Il suo linguaggio è diretto, senza filtri, e il suo flusso di coscienza, che tanto amiamo, non abbandona mai il personaggio che interpreta: “ci è e ci fa” allo stesso tempo. Il suo essere “orgogliosamente antipatico” lo rende un personaggio unico e autentico.

Che altro aggiungere? Per questo nuovo monologo, Angelo Duro ci annuncia, con una scritta a caratteri cubitali sul manifesto, che ha tre buone notizie da svelare e noi siamo impazienti di conoscerle!

«C’e chi si vanta di essere solare, simpatico, buono, onesto, bravo, perbene, io mi vanto di essere antipatico. Perché non c’è niente di peggio di uno che fa il simpatico. La simpatia non esiste. I simpatici sono dei grandissimi st… che ancora non hanno fatto coming out. Si nascondono» – Angelo Duro

ANGELO DURO

“Ho tre belle notizie”

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2025, ore 21:00

TRIESTE, POLITEAMA ROSSETTI

Prezzi biglietti:

Premium Seat € 39,00 + dp

Platea gold € 39,00 + dp

Platea silver € 39,00 + dp

Platea smart € 35,00 + dp

Galleria gold € 35,00 + dp

Galleria silver € 32,00 + dp

Galleria smart € 32,00 + dp

Economy I € 26,00 + dp

Economy II € 26,00 + dp

I biglietti per la nuova data saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di lunedì 15 settembre online su Ticketone.it e Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Politeama Rossetti.