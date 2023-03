Angelo Duro SOLD OUT al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Udine

Angelo Duro con il suo nuovo spettacolo “Sono cambiato”, sta sbancando i botteghini dei teatri italiani e anche la data in programma domani sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è sold out già da tempo.

Il suo essere scontroso e respingente, lo rende un personaggio unico. Esagerato, dissacrante e politicamente scorretto, Angelo Duro ha esordito in tv a Le Iene, poi i suoi video in rete lo hanno reso in pochi anni una delle più in?uenti personalità sui social e quando ha iniziato a portare i suoi monologhi nei principali teatri nazionali (e adesso anche internazionali) ha iniziato a collezionare da subito un esaurito dietro l’altro.

Angelo Duro, con una scritta a caratteri cubitali sul manifesto ci fa sapere di essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui ci vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere?

Il pubblico di Angelo Duro è trasversale. È formato da studenti ma anche da tanti lavoratori, che si rivedono nei suoi racconti e nel suo modo di vedere la vita. Oltre al teatro e alla televisione, si è ritagliato un bello spazio anche nell’editoria con la scrittura e la pubblicazione del suo primo romanzo “Il piano B” che è stato uno dei libri più venduti della casa editrice Mondadori e presto ne uscirà anche un secondo.