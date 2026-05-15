ANNA in concerto a Monfalcone star del GENERATION YOUNG FESTIVAL domenica 23 agosto

Dopo il successo della scorsa estate torna a Monfalcone il Generation Young Festival. Star dell’edizione 2026 della rassegna sarà Anna Pepe, conosciuta semplicemente come Anna, rapper dei record amatissima dal pubblico giovane e giovanissimo. Dopo il successo clamoroso dell’album di esordio Vera Baddie e di hit come 30°C e Désolée, l’artista torna live per infiammare i principali palchi estivi della penisola, tra cui quello di Piazza della Repubblica a Monfalcone, domenica 23 agosto, con inizio alle 21.00.

I biglietti per l’evento, unica data in Friuli Venezia Giulia dell’“Anna Summer Tour”, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.00 di giovedì 14 maggio. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Anna Pepe, o più semplicemente Anna, è una delle artiste più influenti della nuova scena urban italiana. Classe 2003, si impone giovanissima con il singolo Bando, diventato un successo internazionale e certificato doppio disco di platino in Italia. Cresciuta con la passione per il rap e la cultura urban americana, ha costruito uno stile diretto, graffiante e immediatamente riconoscibile. Negli anni ha consolidato il proprio successo con hit come Drippin in Milano, Gasolina e 3 di cuori insieme a Lazza, oltre a numerose collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, tra cui Guè, Sfera Ebbasta e Capo Plaza. Nel 2024 pubblica il suo primo album Vera Baddie, autentico fenomeno discografico e culturale che la consacra come artista femminile di riferimento del panorama italiano contemporaneo. Il disco conquista le classifiche grazie a brani di enorme successo come 30°C e TT LE GIRLZ, confermando Anna come icona di una nuova generazione libera, consapevole e senza filtri. Sempre a giugno 2025 Anna pubblica il singolo Désolée, che diventa hit fra le più ascoltate dell’estate ottenendo la certificazione disco di platino. Con oltre 7 miliardi di stream complessivi, milioni di copie certificate e decine di dischi di platino, Anna è oggi una delle artiste italiane più ascoltate e seguite dal pubblico giovane.

“Il Generation Young Festival non è soltanto un evento musicale di grande richiamo, ma uno spazio di incontro e condivisione dedicato alle nuove generazioni – ha osservato il Sindaco di Monfalcone, Luca Fasan –. Rappresenta la nostra visione di Monfalcone come città che mette i giovani al centro della propria crescita culturale, prestando attenzione alle loro esigenze e ai loro linguaggi. Il super ospite di quest’anno sarà Anna Pepe: avere un’artista di questo calibro, così seguita dai giovani, ci permetterà di attirare numerosi ragazzi in città e di rafforzare ulteriormente l’attrattività del festival e di Monfalcone. Eventi di questo tipo generano grande entusiasmo e ricadute positive anche per il territorio, contribuendo a promuovere l’immagine di una città moderna e sempre più attenta al mondo giovanile”.

“Il Generation Young Festival rappresenta un’occasione concreta di aggregazione e per tanti ragazzi che avranno la possibilità di vivere un’iniziativa pensata appositamente per loro. – ha rilevato l’Assessore Antonio Garritani –. Credo sia fondamentale continuare a investire in progetti di qualità capaci di creare entusiasmo, coinvolgimento e momenti sani di incontro tra i giovani. Manifestazioni come questa permettono di valorizzare Monfalcone e renderla sempre più attrattiva: vedere tanti ragazzi vivere insieme due giornate di musica e divertimento rappresenta un segnale importante per tutta la città”.

“Come promesso, abbiamo alzato l’asticella rispetto allo scorso anno – ha aggiunto il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Riccardo Brigante –. Si tratta di un festival di rilevanza regionale, l’unico in Friuli Venezia Giulia ideato dai giovani e realizzato per i giovani. Il Generation Young Festival, in programma a Monfalcone il 22 e 23 agosto, sarà una due giorni dedicata interamente ai ragazzi. Il nostro obiettivo è che il festival possa crescere anno dopo anno, diventando sempre più un punto di riferimento per il territorio e per i ragazzi provenienti anche da fuori regione. Con Anna Pepe portiamo a Monfalcone un’artista molto seguita e affermata, in particolare tra le nuove generazioni”.