ANNA in concerto a Monfalcone star del GENERATION YOUNG FESTIVAL domenica 23 agosto
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ANNA in concerto a Monfalcone star del GENERATION YOUNG FESTIVAL domenica 23 agosto

Dopo il successo della scorsa estate torna a Monfalcone il Generation Young Festival. Star dell’edizione 2026 della rassegna sarà Anna Pepe, conosciuta semplicemente come Anna, rapper dei record amatissima dal pubblico giovane e giovanissimo. Dopo il successo clamoroso dell’album di esordio Vera Baddie e di hit come 30°C e Désolée, l’artista torna live per infiammare i principali palchi estivi della penisola, tra cui quello di Piazza della Repubblica a Monfalconedomenica 23 agosto, con inizio alle 21.00.

biglietti per l’evento, unica data in Friuli Venezia Giulia dell’“Anna Summer Tour”, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.00 di giovedì 14 maggio. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Anna Pepe, o più semplicemente Anna, è una delle artiste più influenti della nuova scena urban italiana. Classe 2003, si impone giovanissima con il singolo Bando, diventato un successo internazionale e certificato doppio disco di platino in Italia. Cresciuta con la passione per il rap e la cultura urban americana, ha costruito uno stile diretto, graffiante e immediatamente riconoscibile. Negli anni ha consolidato il proprio successo con hit come Drippin in MilanoGasolina 3 di cuori insieme a Lazza, oltre a numerose collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, tra cui Guè, Sfera Ebbasta e Capo Plaza. Nel 2024 pubblica il suo primo album Vera Baddie, autentico fenomeno discografico e culturale che la consacra come artista femminile di riferimento del panorama italiano contemporaneo. Il disco conquista le classifiche grazie a brani di enorme successo come 30°C e TT LE GIRLZ, confermando Anna come icona di una nuova generazione libera, consapevole e senza filtri. Sempre a giugno 2025 Anna pubblica il singolo Désolée, che diventa hit fra le più ascoltate dell’estate ottenendo la certificazione disco di platino. Con oltre 7 miliardi di stream complessivi, milioni di copie certificate e decine di dischi di platino, Anna è oggi una delle artiste italiane più ascoltate e seguite dal pubblico giovane.

Il Generation Young Festival non è soltanto un evento musicale di grande richiamo, ma uno spazio di incontro e condivisione dedicato alle nuove generazioni – ha osservato il Sindaco di Monfalcone, Luca Fasan –. Rappresenta la nostra visione di Monfalcone come città che mette i giovani al centro della propria crescita culturale, prestando attenzione alle loro esigenze e ai loro linguaggi. Il super ospite di quest’anno sarà Anna Pepe: avere un’artista di questo calibro, così seguita dai giovani, ci permetterà di attirare numerosi ragazzi in città e di rafforzare ulteriormente l’attrattività del festival e di Monfalcone. Eventi di questo tipo generano grande entusiasmo e ricadute positive anche per il territorio, contribuendo a promuovere l’immagine di una città moderna e sempre più attenta al mondo giovanile”.

Il Generation Young Festival rappresenta un’occasione concreta di aggregazione e per tanti ragazzi che avranno la possibilità di vivere un’iniziativa pensata appositamente per loro. – ha rilevato l’Assessore Antonio Garritani –. Credo sia fondamentale continuare a investire in progetti di qualità capaci di creare entusiasmo, coinvolgimento e momenti sani di incontro tra i giovani. Manifestazioni come questa permettono di valorizzare Monfalcone e renderla sempre più attrattiva: vedere tanti ragazzi vivere insieme due giornate di musica e divertimento rappresenta un segnale importante per tutta la città”.

Come promesso, abbiamo alzato l’asticella rispetto allo scorso anno – ha aggiunto il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Riccardo Brigante –. Si tratta di un festival di rilevanza regionale, l’unico in Friuli Venezia Giulia ideato dai giovani e realizzato per i giovani. Il Generation Young Festival, in programma a Monfalcone il 22 e 23 agosto, sarà una due giorni dedicata interamente ai ragazzi. Il nostro obiettivo è che il festival possa crescere anno dopo anno, diventando sempre più un punto di riferimento per il territorio e per i ragazzi provenienti anche da fuori regione. Con Anna Pepe portiamo a Monfalcone un’artista molto seguita e affermata, in particolare tra le nuove generazioni”.

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