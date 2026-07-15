Antonello Venditti: 15 luglio in concerto in Piazzale Zenith a BIBIONE

Mercoledì 15 luglio ANTONELLO VENDITTI sarà in concerto in Piazzale Zenith a BIBIONE (Venezia), nell’ambito di “DAJE! LIVE SUMMER 2026”, il tour nelle più suggestive location outdoor d’Italia.

«Quest’anno ho deciso di fare solo una decina di concerti in posti intimi e molto particolari, che non ho frequentato molto nel corso degli anni – afferma Antonello Venditti – Questi concerti saranno diversi dalla ritualità di “Cuore”. Sarà una sorpresa molto interessante anche dal punto di vista musicale».

È disponibile “DAJE!” (https://bio.to/daje), il nuovo album live contenente i suoi più grandi successi registrati dal vivo durante i tour “Cuore – Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” e “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, che in due anni lo hanno portato in concerto in tutta Italia davanti a oltre 300.000 spettatori in oltre 60 date.

«“Daje!” è il risultato, la testimonianza dal vivo, di questi due anni di concerti – aggiunge il cantautore romano – Il disco è fantastico, ha un suono incredibile. “Daje!” è un grido semplice e liberatorio che vuol dire “forza e coraggio” alla romana, ma che ormai è diventato di uso comune».

Con questo nuovo album live, Antonello Venditti celebra il legame indissolubile con il suo pubblico, offrendo una selezione curata dei brani più iconici del suo repertorio, da “Notte prima degli esami” a “Grazie Roma”, da “Ricordati di Me” a “Unica” e tanti altri inni generazionali proposti con la forza e l’emozione delle esecuzioni dal vivo.

L’album live “DAJE!”, prodotto da Alessandro Canini e pubblicato da Sony Music, è disponibile in digitale e in 3 formati fisici: in CD nella versione DIGISLEEVE, in doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata in esclusiva sul Sony Music Store e in doppio vinile black 180gr ad alta fedeltà.

Antonello Venditti è nato a Roma l’8 marzo 1949, nel quartiere Trieste, e ha iniziato la sua avventura nel mondo della musica negli anni Settanta al Folkstudio. Il primo album, “Theorius Campus”, è del 1972, inciso in studio con Francesco De Gregori, con il quale ha girato l’Italia nel 2022 e nel 2023 con il tour Venditti & De Gregori. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi. Ha vinto premi e riconoscimenti e scritto canzoni indimenticabili che sono nella memoria di tutti gli italiani.

Il 19 novembre 2024 è uscito “Fuori fuoco” (Rizzoli illustrati), il libro illustrato in cui Antonello Venditti, a partire dalle fotografie che “fermano l’attimo, ma non lo colgono”, ripercorre la sua vita di uomo e di artista.

Antonello Venditti è stato ospite al 75° Festival di Sanremo dove è stato omaggiato con il Premio alla Carriera.

Queste le prime date del tour “DAJE! LIVE SUMMER 2026”, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

07 luglio 2026 – BARD (Aosta) – Piazza d’Armi – nell’ambito di Estate al Forte

10 luglio 2026 – LUGANO (Svizzera) – Piazza Riforma – nell’ambito di Estival Jazz

15 luglio 2026 – BIBIONE (Venezia) – Piazzale Zenith – nell’ambito di Suoni di Mare

24 luglio 2026 – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (Trapani) – Area Porto Nuovo – nell’ambito di Castellammare Art Music Week

17 agosto 2026 – TERMOLI (Campobasso) – Arena del Mare

21 agosto 2026 – CASTIGLIONCELLO (Livorno) – Castello Pasquini – nell’ambito di Castiglioncello Festival

30 agosto 2026 – OSTUNI (Brindisi) – Arena Bianca – Foro Boario

02 settembre 2026 – MATERA – Cava Del Sole

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it.

Ad accompagnare Antonello Venditti sul palco ci saranno Alessandro Canini (batteria), Amedeo Bianchi (sax), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte e organo Hammond) e Roberta Palmigiani (violino).