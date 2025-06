Antonello Venditti a Palmanova sabato 9 agosto

ANTONELLO VENDITTI

“NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 40th ANNIVERSARY – 2025 EDITION”

22 luglio 2025__Ore 21.30

Sabato 9 agosto 2025_Ore 21.30

“ESTATE DI STELLE” – PALMANOVA (Udine), Piazza Grande

A causa di motivi tecnico-organizzativi, il concerto di Antonello Venditti, previsto inizialmente per martedì 22 luglio in Piazza Grande a Palmanova (UD), evento inserito nella rassegna “Estate di Stelle”, è stato rinviato a sabato 9 agosto, sempre nella stessa venue, sempre alle 21.30. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Per info www.azalea.it.

“Cuore”, pubblicato nel 1984, contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. Sul palco del tour estivo Antonello Venditti, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale. Antonello Venditti, nato a Roma nel 1949, già da giovane conquista immediatamente la vetta delle classifiche con canzoni che diventano vere e proprie colonne sonore della vita di intere generazioni. Nei suoi spettacoli dal vivo è capace di appassionare e far sognare il pubblico conducendolo in un lungo viaggio attraverso le pagine più emozionanti della storia della musica italiana, pagine che lui stesso ha contribuito a scrivere, dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. Considerato fra i più popolari e tra i più prolifici della cosiddetta “Scuola Romana”, dal 1972, anno del suo debutto discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d’amore e d’impegno sociale. Con quasi 40 milioni di copie è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti in carriera.

Il calendario della rassegna Estate di Stelle a Palmanova vede in programma i concerti di Simone Cristicchi (30 luglio), Bolero – Carmina Burana con l’Ensemble Symphony Orchestra (3 agosto), gli spettacoli di Paolo Crepet (19 luglio) e Stefano De Martino (24 luglio) e la grande festa dance dell’estate con Gigi D’Agostino (1 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it