Antonello Venditti in concerto il 15 luglio a Bibione

Si completa con un nuovo grande annuncio il calendario del festival Suoni di Mare,che animerà l’estate di Bibione ospitando alcuni grandi nomi della musica italiana. Dopo i concerti di Francesco Gabbani (20 luglio), Alfa (24 luglio) e Nomadi (30 luglio a ingresso libero), viene quindi ufficializzato oggi l’ultimo appuntamento, che vedrà protagonista una leggenda del cantautorato italiano: Antonello Venditti. L’artista romano, capace di vendere oltre 40 milioni di dischi in carriera, porterà sul palco di Piazzale Zenith, il prossimo 15 luglio (inizio alle 21.00), l’unica tappa nel Nordest del suo nuovo tour estivo “Daje! – Live Summer 2026”, uno spettacolo memorabile che vedrà in scaletta tutti i successi della sua straordinaria carriera. I biglietti per il concerto, organizzato da Azalea Sound srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione e Pro Loco Bibione, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 12.00 di mercoledì 29 aprile. Tutte le info, i prezzi e i punti vendita su www.azalea.it . “Possiamo finalmente annunciare il nome tanto atteso che va a completare il cartellone di Suoni di Mare: siamo orgogliosi e onorati di avere l’opportunità di ospitare a Bibione il pilastro della scuola romana, il maestro Antonello Venditti. – ha commentato il sindaco del Comune di San Michele Flavio Maurutto – La località in questi anni ha dimostrando di saper sostenere la sfida legata all’organizzazione di eventi musicali di caratura importante e la crescita di interesse, stagione dopo stagione, da parte dei rappresentanti della grande musica d’autore ne è la prova. Auspichiamo che il concerto di Venditti possa regalare a Bibione una serata indimenticabile, di altissimo livello e prestigio”.

Antonello Venditti farà emozionare ancora una volta il pubblico con la sua energia e la sua inconfondibile musica. In occasione degli esami di maturità, il 19 giugno uscirà “DAJE!”, il nuovo album live contenente i suoi più grandi successi registrati dal vivo durante i tour “Cuore – Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” e “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, che in due anni lo hanno portato in concerto in tutta Italia davanti a oltre 300.000 spettatori in oltre 60 date. Da domani, mercoledì 29 aprile, “DAJE!” sarà disponibile in pre-order. Con questo nuovo album live, Antonello Venditti celebra il legame indissolubile con il suo pubblico, offrendo una selezione curata dei brani più iconici del suo repertorio, da “Notte prima degli esami” a “Grazie Roma”, da “Ricordati di Me” a “Unica” e tanti altri inni generazionali proposti con la forza e l’emozione delle esecuzioni dal vivo. Quest’estate Antonello Venditti incontrerà il pubblico in una serie di concerti all’aperto in occasione del nuovo tour “DAJE! LIVE SUMMER 2026”. Ad accompagnare l’artista sul palco ci saranno Alessandro Canini (batteria), Amedeo Bianchi (sax), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte e organo Hammond) e Roberta Palmigiani (violino).

Antonello Venditti è nato a Roma l’8 marzo 1949, nel quartiere Trieste, e ha iniziato la sua avventura nel mondo della musica negli anni Settanta al Folkstudio. Il primo album, “Theorius Campus”, è del 1972, inciso in studio con Francesco De Gregori, con il quale ha girato l’Italia nel 2022 e nel 2023 con il tour Venditti & De Gregori. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi. Ha vinto premi e riconoscimenti e scritto canzoni indimenticabili che sono nella memoria di tutti gli italiani. Il 19 novembre 2024 è uscito “Fuori fuoco” (Rizzoli illustrati), il libro illustrato in cui Antonello Venditti, a partire dalle fotografie che “fermano l’attimo, ma non lo colgono”, ripercorre la sua vita di uomo e di artista. Antonello Venditti è stato ospite al 75° Festival di Sanremo dove è stato omaggiato con il Premio alla Carriera.

ANTONELLO VENDITTI

“Daje! Live Summer 2026”

15 luglio 2026, ore 21.00 – BIBIONE (VE), Piazzale Zenith

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone dalle 12.00 di mercoledì 29 aprile. Info su www.azalea.it