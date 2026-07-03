Aperta la ricerca di candidati per campagne pubblicitarie in Friuli Venezia Giulia

Quasar Productions, casa di produzione pubblicitaria e cinematografica con sede a Pradamano che nel corso degli anni ha realizzato progetti e campagne per aziende e marchi come Unox, Gibus, Smeg, Hera Gas e Luce, OZ Racing e numerose altre realtà nazionali e internazionali, apre ufficialmente le selezioni per la

realizzazione delle nuove campagne video destinate ai canali social di uno dei brand più amati

del panorama italiano.

La selezione è rivolta a uomini, donne, ragazzi, bambini e senior di qualsiasi età, etnia ed

esperienza. Sono benvenuti sia attori professionisti che amatoriali, ma anche persone senza esperienza che

abbiano voglia di mettersi in gioco davanti alla telecamera. Tutte le collaborazioni saranno regolarmente retribuite, con compensi variabili in base al ruolo, all’impegno richiesto e alla tipologia di produzione.



Come candidarsi:

Compila il modulo al sito casting.quasarstudio.it avendo cura di preparare:

Un selftape o uno showreel di 1 minuto circa di presentazione.

Foto recenti (in jpg): primo piano, mezzo busto e figura intera;

Per consentire una selezione efficace e omogenea, saranno prese in considerazione

esclusivamente le candidature complete di di tutti materiali e le informazioni richieste. Le

candidature incomplete non potranno essere valutate.

Le candidature provenienti dal Friuli Venezia Giulia saranno valutate con particolare attenzione,

nell’ottica di valorizzare i talenti e i volti del territorio.

Quasar Film di Quasar Productions s.r.l. Via dei Banduzzi 15, 33050 Bagnaria Arsa UD – Italy T. +39 0432 1480608 CF/PI: 0299394030

“Quello che ci interessa è trovare volti interessanti, personalità autentiche che abbiano voglia di

mettersi alla prova partecipando a produzioni di qualità, vivendo un’esperienza stimolate e

professionale. ”

Giorgio Milocco – Quasar Corporate



Le candidature entreranno a far parte del database casting di Quasar Productions e potranno

essere prese in considerazione anche per future produzioni pubblicitarie, corporate e

cinematografiche.