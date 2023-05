Adunata Alpini Udine. Scarica l’applicazione per telefonini

Un’app per smartphone interamente dedicata all’Adunata di Udine è stata sviluppata dalla società Control Room in collaborazione con Adunata Alpini 2023 e Associazione Nazionale Alpini. Si tratta di uno strumento utile, che si aggiunge ad Alpinapp e ai siti www.adunatalpini.it e a www.ana.it, dove potrete trovare le principali informazioni sulla manifestazione, aggiornate in tempo reale. La cartina interattiva, il programma, l’ordine di sfilamento e le zone di ammassamento per la sfilata del 14 maggio, oltre alla lista degli esercenti amici degli alpini e i partner Adunata. Tutte le info aggiornate le potete consultare nella nostra sezione dedicata all’Adunata

La 94ma Adunata Alpini in programma a Udine dall’11 al 14 maggio 2023

L’app Adunata Alpini porta le informazioni aggiornate in tempo reale sull’adunata direttamente a portata di mano del visitatore. Informazioni in tempo reale sullo svolgimento dell’adunata: una bacheca interattiva cui accedere in ogni momento.

Programma sempre aggiornato. Nel giorni precedenti l’Adunata, gli ultimi aggiornamenti ti garantiranno informazioni precise ed utili per partecipare all’Adunata.

Qui per scaricare l’app dedicata per Android ed Apple

Chi ha un telefonino Apple potrà trovare l’applicazione da scaricare qui. Chi invece utilizza il sistema Android dovrà scaricare qui l’applicazione dedicata agli Alpini

The Adunata Alpini app brings information updated in real time on the gathering directly at the visitor’s fingertips. Real-time information on the progress of the meeting: an interactive bulletin board that can be accessed at any time.

