App di giochi: che differenze tra Italia e gli altri paesi europei?

Nelle ultime settimane in Italia ed anche in Europa c’è stato un vero e proprio boom di app di giochi che sono state scaricate dal Google Play e dall’App Store. Le tematiche dei giochi scaricati sono molteplici, dallo sport fino a quelle più di strategia come possono essere i giochi di carte.

Dalle corse al calcio, ecco le app di giochi che spopolano in Italia

E ciò nonostante la tendenza dominante in Italia, rispetto all’Europa, sia quella di andare a caccia di giochi gratuiti a partire da KartRider Rush+, e passando per RaceCraft, Mario Kart Tour, Beach Buggy Racing 2 ed Asphalt 9 per quel che riguarda il mondo delle corse.

Ma in Italia, con il calcio che è il gioco più popolare, non si contano pure i download di e Football PES 2020 Mobile e di FIFA Mobile Calcio fermo restando che titoli ludici di successo ed evergreen come Book of Ra continuano sempre ad attirare gli appassionati di gambling.

App giochi iOS e Android, ecco le differenze

In Italia rispetto a tanti altri Paesi d’Europa, inoltre, si registra una passione sfrenata per Call of Duty, il gioco sparatutto per il quale c’è l’app ufficiale non solo per Android, ma pure per il sistema operativo iOS di Apple. La categoria più scaricata dagli italiani è proprio quella dei videogiochi che è pure quella più ricca, come sopra accennato, ma con differenze in base al sistema operativo.

Le app giochi sparatutto e picchiatutto sono quelle che in genere in Italia attirano di più insieme, come sopra accennato, allo sport senza dimenticare i migliori titoli arcade di successo.

Differenze app di giochi in Italia ed in Europa

Ma in Europa, rispetto all’Italia, molti utenti mobili alle app di giochi, invece, spesso preferiscono scaricare ed installare sul proprio smartphone applicazioni legate ai libri, al fitness ed alla produttività.

Dal rapporto di SensorTower, inoltre, è emerso che le app smartphone, già in grande crescita da tempo a partire proprio da quelle legate ai giochi, in futuro saranno sempre più centrali e sempre importanti nella vita quotidiana quando c’è da spendere al meglio il proprio tempo libero. E voi quale app di giochi avete scaricato sul vostro dispositivo mobile?

Il successo delle app giochi in Italia nonostante il digital divide

ll successo delle app di giochi in Italia è ancor più rilevante se si considera che il nostro Paese di certo non brilla per l’offerta di connessioni ad Internet in banda ultralarga sul territorio. Basti pensare che in Italia Internet viaggia con una velocità che è ben quattro volte più lenta rispetto al Paese leader mondiale della velocità di connessione che è la Corea del Sud. In Europa il Paese leader è la Svezia, mentre il nostro occupa una poco onorevole 25esima posizione.