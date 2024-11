Approvati lavori di ammodernamento del Mercato ortofrutticolo di Udine

La giunta comunale udinese ha approvato nel corso dell’ultima seduta il progetto definitivo per l’ammodernamento e l’efficientamento energetico del mercato ortofrutticolo di Piazzale dell’Agricoltura, uno dei più importanti progetti PNRR del Comune di Udine, che trasformerà lo snodo logistico della distribuzione dell’agroalimentare in Friuli in un centro all’avanguardia, moderno e efficiente dal punto di vista energetico.

“Si tratta di un progetto fondamentale, tra i più importanti di quelli finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati dal Comune di Udine”, spiega il Vicesindaco Alessandro Venanzi, che detiene la delega ai progetti PNRR. “Il miglioramento delle prestazioni energetiche, così come l’efficientamento delle strutture secondo i migliori standard, non solo permetteranno di abbattere i costi di gestione di una struttura molto energivora, ma ci permetteranno di trasformare il mercato di Udine in un polo logistico fondamentale per un territorio molto più ampio, con investimenti e progetti a lungo termine fino ad ora nemmeno contemplati a causa anche dell’inefficienza di una struttura non adeguata all’importanza del settore”.

“Si tratta di un’opera molto importante per l’ammodernamento di un polo di assoluta rilevanza regionale. L’ammodernamento delle strutture pubbliche è una sfida importante che come amministrazione stiamo affrontando con risultati positivi, come ad esempio nei plessi scolastici, dove i progetti stanno procedendo spediti”, spiega l’Assessore alle Opere pubbliche Ivano Marchiol. “L’efficientamento energetico e la modernizzazione degli spazi di lavoro è fondamentale per favorire uno sviluppo – spiega – tanto sotto il profilo energetico con l’abbattimento dei costi, quanto sulla sicurezza strutturale degli edifici. Su questi aspetti stiamo effettuando investimenti importanti”.

L’ intervento segna un passo importante per la città di Udine e il territorio ad essa contermine, perché intende migliorare la funzionalità e sostenibilità della struttura, favorendo il lavoro degli oltre 500 operatori del mercato con strutture sicure, sostenibili e automatizzate. I lavori approvati, dopo gli ultimi aggiornamenti progettuali, hanno richiesto all’amministrazione comunale un surplus di 500 mila euro, che andranno ad aggiungersi al quadro economico totale. Nel suo complesso, il progetto di ammodernamento della struttura del mercato ortofrutticolo prevede un impegno economico di oltre 20 milioni di euro, diviso in due pacchetti di interventi: il primo, finanziato con fondi PNRR, ha un budget di oltre 13 milioni e il relativo progetto definitivo è stato appena approvato dalla giunta comunale; il secondo, naturale continuazione del primo pacchetto, prevede ulteriori 7 milioni e 300 mila euro (di cui 6 milioni da finanziamento regionale e quasi uno e mezzo dalle casse comunali). Il progetto definitivo di quest’ultima verrà approvato nei prossimi mesi.

Il cronoprogramma della prima parte vede l’approvazione dell’esecutivo entro il 2024, l’avvio delle procedure di gara entro gennaio del 2025, con conclusione lavori prevista entro il 2026.

Venanzi: “Il mercato di Udine diventerà un polo logistico fondamentale per un territorio molto ampio, con investimenti e progetti a lungo termine”

Cosa prevede il progetto

Il macro progetto PNRR prevede in linea generale il consolidamento strutturale dell’edificio, attraverso il rinforzo delle travi e pilastri sulle tre campate centrali del cosiddetto “canalone”, l’area dove avviene ogni giorno la compravendita dei beni ortofrutticoli tra grossisti e commercianti al dettaglio. Qui si provvederà anche all’isolamento di tutte le pareti strutturali, compresi i nuovi controsoffitti e al rifacimento delle coperture esistenti.

Saranno in seguito demolite e ricostruite le pavimentazioni dell’area di vendita che, nel corso dei lavori, sarà anche divisa in aree distinte.

L’involucro edilizio beneficerà infine di un ulteriore miglioramento grazie alla sistemazione delle superfici impermeabili e del sistema di raccolta delle acque piovane, e la conseguente eliminazione delle infiltrazioni che hanno compromesso negli anni la funzionalità della struttura.

Il mercato ortofrutticolo vedrà un ampio rinnovamento logistico e funzionale anche all’interno con alcune importanti migliorie sugli impianti. Nel “canalone” saranno realizzati, insieme a quello di illuminazione, nuovi impianti di raffrescamento e ventilazione, fondamentali per la conservazione dei cibi in vendita.

Saranno poi installati una nuova centrale tecnologica che garantirà prestazioni energetiche superiori a quelle attuali e un moderno magazzino automatizzato, che migliorerà notevolmente l’organizzazione logistica e lo sfruttamento degli spazi del mercato.

La sostenibilità ambientale sarà anch’essa al centro dei lavori, come previsto dai progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per questo sarà installato sul tetto dell’edificio un impianto fotovoltaico che non solo ottimizzerà il consumo di energia, ma ridurrà l’impatto ambientale grazie a un utilizzo consistente di energia da fonti rinnovabili.