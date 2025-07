Aquileia e Grado unite dalla stagione dei Concerti in Basilica

I Concerti in Basilica sdoppiano la sede e, dopo aver salutato il santuario di Sveta Gora in Slovenia, entrano nella Basilica di Sant’Eufemia di Grado. L’Isola d’Oro infatti si affianca alla tradizionale sede della Basilica Patriarcale di Aquileia per il mese di agosto, con due date da segnare in calendario nella prima settimana del mese. Lunedì la Basilica di Grado ospiterà l’Orchestra d’archi Blanc, mentre venerdì ad Aquileia sarà di scena il Messiah di Haendel, diretto dal Maestro Ernest Hoetzl per l’esecuzione dell’Orchestra Lorenzo Da Ponte, della Tiepolo Barocca FVG e del Coro Venice Monteverdi Academy.



Primo in ordine di tempo, lunedì 4 agosto alle 20.45, sarà il concerto dell’Orchestra d’archi Blanc alla Basilica di Sant’Eufemia di Grado, una formazione che riunisce musicisti professionisti provenienti da tutto il Triveneto, caratterizzata dal simbolo del “bianco”, considerato emblema di luce e purezza. E la Blanc si cimenterà in un programma che spazia da Bach a Mozart e Vivaldi, approdando ai ben più contemporanei Roy Harris e Riccardo Pes, violoncellista e compositore friulano che dirige l’Orchestra.

Venerdì 8 agosto, sempre alle 20.45, sarà nuovamente la Basilica Patriarcale di Aquileia, patrimonio UNESCO dal 1998, a fare da palcoscenico alla rassegna concertistica. E protagonista sarà il Messiah di Haendel diretto dal Maestro Ernest Hoetzl, eclettico direttore d’orchestra, l’unico ad aver lavorato sia in Corea del Sud che in Corea del Nord e primo musicista occidentale ad esibirsi nell’Iran post-rivoluzionario. Agli ordini della sua bacchetta ci saranno l’Orchestra Lorenzo Da Ponte e la Tiepolo Barocca FVG, che suoneranno strumenti storici, insieme al Coro Venice Monteverdi Academy, diretto da Sheila Rech.

La rassegna dei Concerti in Basilica è organizzata annualmente dalla Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia. “Siamo molto felici di aver confermato anche per quest’anno la collaborazione con Grado e la Basilica di Sant’Eufemia” spiega Sara Zamparo, referente dei concerti per la Fondazione So.Co.B.A e creatrice, insieme al direttore artistico Pier Paolo Gratton, del programma della rassegna. “Questi due appuntamenti rappresentano al meglio lo spirito della stagione dei Concerti in Basilica, in cui affianchiamo nomi di grande rilievo internazionale ai musicisti del Friuli Venezia Giulia e del Triveneto, aprendo gratuitamente le porte dei nostri appuntamenti a tutti” conclude Zamparo “in pieno spirito di apertura della cultura e della bellezza a tutta l’Umanità, come il riconoscimento UNESCO ci insegna”.



Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tutte le informazioni si possono trovare su www.basilicadiaquileia.it