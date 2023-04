MYTHO Running Festival, il programma di MYTHO Marathon ad Aquileia 27-29 ottobre 2023

Sacile 2 Ottobre 2022. Mytho Marathon 2022. © Foto Petrussi

Una tre giorni intensa quella promossa dall’organizzazione di MYTHO Marathon. Il lungo weekend dedicato alla corsa a piedi si trasforma in MYTHO Running Festival con un palinsesto di eventi che coinvolgeranno adulti, ragazzi e amici a 4 zampe.

Concerti, mostre d’arte e attenzione al territorio sono solo alcuni degli ingredienti del fine settimana di running del Friuli Venezia Giulia.

Si cresce di edizione in edizione. MYTHO Marathon, l’unica 42,195 chilometri del Friuli Venezia Giulia, si trasforma in MYTHO Running Festival sotto il cui cappello rientreranno tutte le iniziative promosse durante il lungo weekend di Aquileia, che avrà inizio venerdì 27 ottobre 2023 e culminerà con le gare in programma domenica 29 ottobre 2023.

Giunta ormai alla sua terza edizione, MYTHO si evolve, dando vita a un palinsesto di attività che coinvolgeranno grandi, piccini e animali da compagnia. Un vero e proprio fine settimana dedicato a chi ama stare in compagnia, correre e scoprire nuovi territori.

Il programma della tre giorni è fitto e prevede lo sparo di inizio venerdì 27 ottobre 2023 con la MYTHO School Run, una serie di gare riservate ai bambini delle scuole elementari e medie dei comuni di Aquileia, Fiumicello Villa Vicentina, Grado e Terzo d’Aquileia presso l’area scuole di Aquileia. Nel pomeriggio è prevista l’inaugurazione del MYTHO Expo Village presso la Pista di Pattinaggio di Aquileia dove aziende del territorio e del comparto running, potranno esporre i propri prodotti e offerte e che resterà a disposizione del pubblico fino al tardo pomeriggio di sabato.

Attività anche per i giovani runner con laboratori creativi incentrati sulla tutela dell’ambiente e sulla riduzione degli sprechi alimentari, riservati alle scuole con la collaborazione di sponsor e partner della manifestazione. Sempre sul tema della sostenibilità alle ore 15.00 di venerdì verrà inaugurata la mostra “Il Mytho del mio Pianeta Terra”, dove saranno esposte le opere realizzate dai bambini dalle scuole dell’infanzia di Aquileia, Fiumicello Villa Vicentina, Grado e Terzo d’Aquileia

Sabato 28 ottobre 2023 il MYTHO Expo Village rimarrà aperto per tutta la giornata e la prima attività della giornata sarà MYTHO Senza Barriere, una competizione riservata agli Special Olympics e ad associazioni che operano nel terzo settore. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, partirà anche la MYTHO Dog Run, la

passeggiata-corsa in compagnia degli amici a 4 zampe. Sempre sabato pomeriggio ultimo appuntamento della serie giovanile del Triveneto con la MYTHO Grand Prix Giovani.

Per l’happy hour MYTHO ha organizzato anche concerti e intrattenimento presso il tendone allestito dal Comune di Aquileia per la serata di sabato.

Il giorno di gara, domenica 29 ottobre 2023, si apre al mattino presto con l’apertura della segreteria per gli ultimi ritiri del pettorale e il deposito borse, allestito presso Piazza Capitolo di Aquileia. Alle 9.30 lo sparo di inizio della MYTHO Marathon, ed è bene ripeterlo come unica prova 42,195 chilometri del Friuli Venezia Giulia in calendario ufficiale Fidal.

Sulla stessa starting line anche la partenza della MYTHO 20K e gli staffettisti della MYTHO Team Marathon che partiranno alle 9.30 da Piazza del Capitolo.

Alle 10.00 appuntamento con la MYTHO 10K Run, la prova valida anche per il Campionato Italiano delle Professioni e a seguire ci sarà la partenza della MYTHO Eco Run, la non competitiva alla scoperta del territorio e del rispetto dell’ambiente. A questo proposito, verranno premiati i giovani vincitori del concorso “Il Mytho del mio Pianeta Terra”.

Questa grande domenica di running sarà chiusa alle 18.00 dalla celebrazione dell’102mo Anniversario del Milite Ignoto.

Le attività sono tantissime e sarà un weekend davvero entusiasmante sia per i runner sia per pubblico e accompagnatori.