Aqvileia e i cristianesimi perduti”, il nuovo film di Massimo Garlatti-Costa

E se il Cristianesimo non fosse mai stato una sola voce? È da questa domanda che nasce AQVILEIA E I CRISTIANESIMI PERDUTI, il nuovo documentario diretto da Massimo Garlatti-Costa, che sarà presentato in anteprima al Festival Internazionale della Storia èStoria 2026, venerdì 29 e sabato 30 maggio alle ore 19.30 presso BorGO Cinema, in via Rastello 57/59 a Gorizia.

Il film conduce lo spettatore in un viaggio affascinante attraverso la storia di Aquileia, una delle città più importanti del mondo romano e crocevia di culture, commerci e religioni tra Oriente e Occidente. Attraverso mosaici, simboli, reperti archeologici, studi storici e contributi di esperti e ricercatori, il documentario esplora un tempo in cui il Cristianesimo non era ancora una sola dottrina, ma un universo complesso di correnti spirituali, interpretazioni e comunità differenti.

Prima dell’omologazione imperiale e dell’affermazione di un’unica ortodossia, esistevano infatti molti cristianesimi: visioni diverse della fede che Aquileia, grazie ai suoi rapporti con Alessandria d’Egitto e il Mediterraneo orientale, accolse e sviluppò in forme originali.

Il documentario affronta temi poco conosciuti e spesso rimossi dalla narrazione tradizionale: i legami tra Aquileia e Alessandria, le influenze giudaico-cristiane e gnostiche, le antiche tradizioni patriarchine e le interpretazioni simboliche dei mosaici paleocristiani. Al centro del racconto emergono anche le ricerche e le intuizioni di studiosi come Giuseppe Brusin, Renato Iacumin e Guglielmo Biasutti, che hanno contribuito a delineare per Aquileia origini cristiane più antiche e complesse rispetto a quelle riconosciute dalla storiografia ufficiale.

Il documentario si avvale inoltre degli apporti storici e scientifici di Antonio Bonifacio, Giovanni Cuscito, Claudia Giordani, Claudio Lanzi, Aldo Magris, Luigi Schiavo e Sergio Tavano.

Più che un semplice documentario storico, AQVILEIA E I CRISTIANESIMI PERDUTI è un’opera di ricerca e riscoperta culturale che invita il pubblico a interrogarsi sulle radici del Cristianesimo e sul rapporto tra fede, potere e memoria. Il film affronta temi profondamente attuali, legati alla globalizzazione culturale e alla trasformazione della pluralità delle visioni religiose in un’unica verità imposta dall’alto, mostrando come molte voci siano state progressivamente assorbite in una narrazione dominante. Una dinamica che continua a riflettersi anche nel presente, influenzando cultura, lingua e libertà di pensiero.

Il film è promosso da Glesie Furlane con il contributo dell’ARLeF e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato sviluppato con il finanziamento del Fondo Audiovisivo FVG ed ha beneficiato del contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG.

L’interesse attorno al progetto è già significativo: la recente presentazione del portale multimediale AQVILEIA.it – Tra credo e storia e l’anteprima del trailer del film, svoltesi ad Aquileia, hanno registrato una partecipazione superiore alle aspettative, confermando la forte curiosità del pubblico verso un tema capace di intrecciare storia, archeologia, spiritualità e identità culturale.

Le due proiezioni di Gorizia rappresentano uno degli appuntamenti più suggestivi di èStoria 2026, offrendo agli spettatori l’occasione di immergersi in una dimensione storica ancora ricca di misteri, simboli e domande aperte sul passato dell’Europa e del Cristianesimo.

BorGO Cinema via Rastello 57/59 – Gorizia

Venerdì 29 maggio 2026 – ore 19.30

Sabato 30 maggio 2026 – ore 19.30

Festival Internazionale della Storia èStoria 2026