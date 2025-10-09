Arci CRAL, al via una nuova stagione: sabato 11 ottobre live di DAVIDE TOFFOLO

È tutto pronto per una nuova stagione di eventi al Circolo Arci CRAL di San Vito al Tagliamento, che continua a essere un punto di riferimento culturale per la Provincia di Pordenone grazie a una programmazione variegata e per tutti i gusti, tra musica, teatro, incontri letterari e molto altro.

L’estate 2025 ha animato il giardino del Circolo con momenti di socialità, musica e buon cibo, anticipando una stagione autunnale ricca di appuntamenti da non perdere. Sabato 11 ottobre si apriranno ufficialmente le porte con la tradizionale festa di tesseramento, un evento imperdibile per soci vecchi e nuovi.

La serata sarà animata dal concerto live di Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, anticipato e seguito poi da un dj set a cura di chicCoFisH che con la sua selezione musicale spazierà tra funk, elettronica e jazz. Durante la festa sarà possibile gustare panzerotti, focacce e birra artigianale grazie alla collaborazione con Panzerotti Da Marcello e Birra Galassia.

La programmazione poi proseguirà venerdì 17 ottobre con la presentazione del podcast “Casa Loro”, un viaggio attraverso storie di abitare, identità e sradicamento raccontate dall’autrice Natalie Fella in dialogo con Michele Brun.

Infine, venerdì 31 ottobre, il Circolo ospiterà una castagnata autunnale (con castagne, pinze e vin brulè), accompagnata dalla presentazione del podcast “L’amôr dai ultins – La storie di Woody Guthrie”, prodotto da Radio Onde Furlane.

Questi eventi, che si svolgeranno presso la sede del Circolo, anticipano una stagione che si preannuncia ricca di novità, confermando l’ARCI CRAL come uno dei centri culturali più vivi e dinamici del territorio.

Arci CRAL – Al via una nuova stagione di eventi: sabato 11 ottobre apertura con il live di DAVIDE TOFFOLO, venerdì 17 ottobre presentazione del podcast “Casa loro” con l’attrice NATALIE FELLA, venerdì 31 ottobre CASTAGNATA e presentazione del podcast di Radio Onde Furlane “L’amôr dai ultins – La Storie di Woody Guthrie”

