ARCI CRAL: THEMONIALEO 2, concerti, dj set, street food in ricordo di Andrea Leonarduzzi
L’Arci CRAL di San Vito al Tagliamento si prepara ad accogliere la seconda edizione di TheMoniaLeo, la festa nata per ricordare l’amico Andrea Leonarduzzi (per tutti “il Leo”) e festeggiare la sua inesauribile passione per la musica e per la vita. Sabato 6 settembre, a partire dalle ore 18.00, il giardino del circolo a San Vito al Tagliamento diventerà il cuore di una serata fatta di concerti, dj set, birra, street food e condivisione, con ingresso gratuito e senza necessità di tessera. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a SIIA – Società Italiana Ipertensione Arteriosa, confermando lo spirito solidale che accompagna la manifestazione sin dalla sua nascita.

Il palco ospiterà una line up di grande energia, con quattro progetti tra i più significativi della scena rock-alternativa del Friuli-Venezia Giulia: Haram, Veuve, I’m In e Fabricio Alvarez. Dopo i live, la notte continuerà con i dj set di Miss -I e Mary Disastro, per un’esperienza che non si esaurisce con i concerti ma si trasforma in un vero e proprio dancefloor per ballare tutti assieme.

La giornata inizierà anche con un momento particolarmente significativo: l’inaugurazione della nuova sala prove “Il Leo”, uno spazio dedicato al ricordo di Andrea che diventerà un punto di riferimento per chi vorrà fare musica, continuando così a tenere viva la sua presenza e la sua passione.

TheMoniaLeo 2 non sarà solo musica. Grazie alla collaborazione con Rumori e con la cooperativa sociale Hattivalab, il pubblico potrà gustare una selezione di specialità pensate per l’occasione. Mozzarelle in carrozza nelle varianti con prosciutto, acciuga, vegetariana e classica; focacce nate dal progetto “Fabbricotta” di Hattivalab; polpette creative che spaziano dalla “Becca Pig” alla “Cacio e Pepe”, passando per proposte di pesce, vegetariane e vegan come la “Ticchia”.

L’evento TheMoniaLeo 2 chiuderà la stagione di eventi 2024/2025 che ha visto passare al circolo importanti autori, gruppi, cantanti, comici per oltre 30 appuntamenti.

SABATO 6 SETTEMBRE 2025 – ARCI CRAL, SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Inizio ore 18:00

Ingresso libero (senza tessera)

