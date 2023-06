Aria di Festa dal 30 giugno al 3 luglio 2023

Presentata oggi a Udine nella sede della Regione l’edizione 2023 di Aria di Festa, la kermesse enogastronomica organizzata e promossa dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele in programma dal 30 giugno al 3 luglio 2023 a San Daniele del Friuli.

Giunta alla 37esima edizione, Aria di Festa celebrerà anche quest’anno il solido legame che unisce il Prosciutto di San Daniele DOP al suo territorio di origine. Tra talk, masterclass, laboratori, visite guidate e attività dedicate alla promozione del Prosciutto di San Daniele avrà luogo una manifestazione unica nel suo genere, dove le eccellenze regionali incontreranno la cultura, la musica e il vivere bene, in un contesto di festa che a ogni edizione attrae da ogni regione d’Italia e dall’estero turisti, food lover e appassionati gastronomi.

Il palinsesto completo di tutte le attività è disponibile online su ariadifesta.it. Tutte le attività tematiche sono gratuite previa iscrizione direttamente dal portale web. Dall’annuncio di Aria di Festa dello scorso maggio ad oggi oltre il 65% dei 2.000 posti messi a disposizione per laboratori, talk e visite guidate è già stato allocato. Viste le numerose prenotazioni sono state implementate le attività per dare la possibilità di partecipare al maggior numero di persone possibile.

L’inaugurazione è prevista alle ore 19 di venerdì 30 giugno nel centro storico di San Daniele del Friuli con la madrina Giorgia Rossi, giornalista e conduttrice sportiva. Dopo il tradizionale taglio del prosciutto, Aria di Festa prenderà ufficialmente il via e proseguirà sabato 1 e domenica 2 luglio dalle 10 alle 24 e si concluderà lunedì 3 luglio con la serata finale in programma dalle 18 alle 24.

VISITE GUIDATE AI PROSCIUTTIFICI

Imperdibili, anche per questa edizione, saranno le visite ai prosciuttifici. Sono otto le aziende aderenti al Consorzio che, in occasione di Aria di Festa, apriranno le porte dei propri stabilimenti per permettere ai visitatori di scoprire i luoghi e i processi di produzione del Prosciutto di San Daniele. Le formule proposte saranno diverse: aziende aperte per visite guidate, aziende con visite guidate e attività ristorativa e aziende con visite guidate, attività ristorativa e di intrattenimento. Il visitatore avrà quindi la possibilità di conoscere ancor più da vicino come nasce il Prosciutto di San Daniele e dialogare direttamente con i mastri prosciuttai.

INCONTRI CON LABORATORI, MASTERCLASS E TALK

La quattro giorni prevede un ricco programma di laboratori, per conoscere e degustare il Prosciutto di San Daniele in abbinamento ai vini bianchi regionali e alle birre, e di masterclass dedicate a lezioni di taglio e all’analisi sensoriale della DOP friulana. Ai partecipanti sarà quindi offerta la possibilità, anche grazie al contributo di tecnici, docenti ed esperti, di assaporare, scoprire e approfondire i numerosi aspetti che ruotano attorno al mondo del San Daniele. Durante Aria di Festa si svolgeranno oltre 20 appuntamenti educativi divisi in quattro tipologie di laboratori: “San Daniele DOP con i vini bianchi regionali”, “San Daniele DOP con varietà di birre”, “Degustazione sensoriale guidata al Prosciutto di San Daniele” e “Masterclass di taglio al coltello”.

Arricchiscono il programma i 6 talk tematici ideati con la cura editoriale de Il Gusto. Si tratterà di incontri, strutturati come un viaggio nel mondo del Prosciutto di San Daniele, attraverso sei specifiche parole chiave: terra, lavoro, emozioni, ambiente, ricette e storia. Gli incontri coinvolgeranno illustri ospiti, personaggi e chef, tra cui Cristina Bowerman, Cristiano Tomei e Roberto Valbuzzi, che porteranno il proprio contributo per costruire una narrazione coinvolgente e incontrare il pubblico della manifestazione. Nello specifico ad animare la giornata di sabato 1° luglio saranno i talk “Alle radici del mito”, “San Daniele, evoluzione di un ecosistema” e “Correva l’anno 1063”. Domenica 2 luglio sarà il turno di “Sistema prosciutto” e “Con il prosciutto niente?”, infine lunedì 3 si terrà il sesto e ultimo talk, “Almeno una fetta al giorno, bisogna essere felici”.

DEGUSTAZIONI E STAND

Come da tradizione le strade e il centro storico di San Daniele del Friuli si popoleranno di oltre 10 stand enogastronomici, curati dagli esercenti sandanielesi, in cui sarà possibile degustare il Prosciutto di San Daniele. Un percorso enogastronomico in cui il prosciutto sarà il protagonista di vari menù e pietanze: dai panini alle focacce fino ai tagliolini alla San Daniele. Il giardino di Villa Seravallo sarà il suggestivo contesto che farà da cornice ai picnic a base di Prosciutto di San Daniele, mentre Terrazza San Daniele sarà il luogo dove il San Daniele DOP incontrerà i vini regionali in uno spazio con un’incantevole vista panoramica sulle colline friulane.

ATTIVITÀ CULTURALI E LUDICHE

Aria di Festa sarà l’occasione ideale per scoprire e conoscere la cittadina friulana, visitare le meraviglie storico-artistiche, come la Biblioteca Guarneriana, ed esplorare il territorio circostante grazie ai numerosi tour guidati. Il ricco programma di Aria di Festa, quest’anno, incontrerà la tappa finale di Folkest, il festival dedicato agli artisti emergenti nel campo della world music, che concluderà il proprio percorso itinerante nella città in cui è nato, San Daniele del Friuli. La città diverrà così il palcoscenico di mostre, showcase e incontri che la proietteranno in una nuova prospettiva internazionale.

“Aria di Festa ha una lunga storia che inizia nel lontano 1985” ricorda Mario Cichetti, Direttore Generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. “Si tratta di un evento che potremmo definire antesignano perchè risponde in pieno a una tendenza, quella legata alla promozione enogastronomica di un territorio, oggi conclamata anche a livello nazionale. Recentemente è stato presentato un report di un osservatorio sul turismo italiano dal quale è emerso un incremento del 58% del numero di italiani che hanno visitato località vocate all’enogastronomia. Sette italiani su dieci hanno svolto almeno cinque viaggi nell’ultimo anno. San Daniele del Friuli, con il prosciutto, ha iniziato a lavorare su questo fronte già all’inizio degli anni ottanta. Oggi i numeri della città dimostrano la sua vocazione alla promozione del Prosciutto di San Daniele: 8.000 abitanti con 31 prosciuttifici e 65 tra locali di ristorazione tra prosciutterie, ristoranti e osterie.”

“La Regione è sempre stata a fianco del Consorzio del Prosciutto di San Daniele nella promozione di Aria di Festa perché è uno degli eventi che, nell’ambito del turismo enogastronomico, è in grado di registrare performance di eccellenza, richiamando migliaia e migliaia di persone” ha dichiarato Sergio Emidio Bini, Assessore regionale alle Attività produttive e turismo durante la presentazione. “Lo fa a maggior ragione quest’anno, in cui la manifestazione torna a proporsi nella formula usuale dopo le limitazioni dovute al Covid. E lo fa in un contesto di crescita di presenze che pone la città collinare in vetta alle classifiche nazionali delle mete del turismo enogastronomico. Aria di Festa è un appuntamento importante e sempre più conosciuto in grado di promuovere, oltre al prodotto “principe” qual è il suo prosciutto, non solo San Daniele come città storica ma anche l’intero territorio del Friuli collinare. Un ringraziamento agli organizzatori e al Comune, perché proprio attraverso eventi come questo, caratterizzati da un ricco palinsesto di appuntamenti, il Friuli-Venezia Giulia è in grado di proporre un’offerta turistica di primo livello”.