ARISA il 14 dicembre 2026 a Padova

Dopo una bellissima esperienza a Sanremo con Magica Favola, che l’ha vista classificarsi al quarto posto, ARISA annuncia un nuovo tour che toccherà anche Padova, il 14 dicembre al Gran Teatro Geox!

Biglietti disponibili su Ticketmaster, Ticketone e nei punti vendita abituali.

Nella scaletta dei nuovi appuntamenti dal vivo, accanto ai brani che hanno segnato il percorso artistico di Arisa – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – troveranno spazio anche il brano in gara al Festival e le nuove canzoni contenute nel suo nuovo album Foto Mosse, in uscita il 17 aprile.

Al Festival, nella serata dei duetti, Arisa ha condiviso il palco con il Coro del Teatro Regio di Parma sulle note di Quello che le donne non dicono, per un’interpretazione corale e potente che ha celebrato la forza e la complessità dell’universo femminile.

Scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, il brano Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età adulta, raccontando l’amore come un oceano fatto di scoperte, ferite e ritorni. Un viaggio interiore che conduce alla scelta consapevole di abbandonare la “guerra del cuore” per ritrovare pace, verità e protezione, custodendo intatta la parte più autentica e luminosa di sé.