ARISA in concerto ad Aquileia il 4 settembre

Reduce da un Festival di Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana di uscita — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia le prime date del suo atteso tour estivo. La cantante, fra le voci più amate dal pubblico, torna quindi a grande richiesta in Friuli Venezia Giulia per un’unica data regionale, in programma il prossimo venerdì 4 settembre ad Aquileia, nella bellissima cornice di Piazza Capitolo (inizio alle 21.00). I biglietti per il concerto, organizzato da Assoeventi e Zenit srl, in collaborazione con Comune di Aquileia, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.assoeventi.eu e www.azalea.it.

Il calendario del tour estivo della cantante vedrà 14 date selezionate in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del paese, che la vedranno tornare dal vivo per riabbracciare il suo pubblico tra festival, teatri e splendide piazze. Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da “Sincerità” a “La notte”, fino a “Controvento”, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme ovviamente a “Magica Favola” e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il prossimo 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti.

ARISA. Venerdì 4 settembre 2026_ Ore 21.00 – AQUILEIA (Ud), Piazza Capitolo. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.assoeventi.eu e www.azalea.it