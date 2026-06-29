Asia Braini di Trieste è Miss Telefriuli

È iniziata una nuova stagione di “Miss in Onda”, le selezioni valide per l’ottantasettesima edizione di Miss Italia su Telefriuli.

Nella prima puntata il titolo in palio “Miss Telefriuli” se lo è aggiudicato Asia Braini, diciannove anni di Trieste studentessa di relazioni pubbliche con il sogno di diventare giornalista sportiva.

L’appuntamento è iniziato con un collegamento telefonico “a sorpresa” con la Patron del concorso Patrizia Mirigliani che ha salutato e dato la giusta carica alle ragazze e ha ringraziato Telefriuli per il rapporto di collaborazione creatosi in questi anni con il concorso.

Il verdetto della giuria, dopo le sfilate delle dodici concorrenti in abito elegante e body ufficiale del concorso ha premiato con Asia anche: al secondo posto “Miss Givova” Vanessa Russo, diciotto anni di Maniago (Pn) in cerca di occupazione; terza classificata “Miss Framesi” Gioia Canesin, ventenne di Fiumicello Villa Vicentina (Ud), studentessa di economia aziendale; al quarto posto, Asia Berlai, diciannove anni di Codroipo (Ud) studentessa al Liceo Linguistico.

Le vincitrici parteciperanno all’assegnazione dei vari titoli regionali ed alla finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma alla fine del mese di agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

Piacevole lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò che ha visto anche la presenza delle vincitrici di alcune selezioni che si sono già svolte in Regione: Renee Cossutta “Miss Latisana”; Asia Ferino “Miss Biker Fest International”; Federica Gallo “Miss Rose Profumi E Sapori” e Aurora Dario “Miss Miluna Adriatico”.

Ospiti in studio: il Sindaco di Monfalcone Luca Fasan, il Sindaco di Santa Maria La Longa Fabio Pettenà, Ada Iuri organizzatrice di eventi culturali e Michela Bertossi “Miss Friuli Venezia Giulia” in carica, finalista di “Miss Italia 2025” che ha iniziato il suo percorso proprio vincendo lo scorso anno il titolo di “Miss Telefriuli”.

Novità di questa edizione di “Miss in Onda” le selezioni “in esterna”: nel corso della stagione, si alterneranno appuntamenti in studio con altri ripresi nel territorio: si inizierà con l’elezione di “Miss Monfalcone”, sabato 4 luglio in Piazza della Repubblica a Monfalcone (Go) che sarà poi trasmesso su Telefriuli, domenica 5 luglio alle ore 21.00.

L’organizzazione della selezione è stata curata da Telefriuli con l’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti esclusivista in Regione di “Miss Italia”.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2026) ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.