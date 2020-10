Assestamento: Gibelli, oltre 3,7 mln per proroga anticipazioni Fus

Trieste, 29 ott – “L’assestamento di bilancio consente di

portare a regime l’Ufficio unico di Aquileia, che consentirà di

dare impulso alle pratiche di appalto per le opere di

valorizzazione della città romana. L’Ufficio farà infatti

convergere le competenze del personale regionale, dell’Erpac e

del Comune di Aquileia ed eviterà di perdere i cospicui fondi

ministeriali destinati agli scavi archeologici. Un ulteriore

passo per la valorizzazione della città di Aquileia che puntiamo

a far diventare sempre più attrattiva dal punto di vista

culturale e turistico”.

Lo ha spiegato l’assessore regionale a Cultura e sport, Tiziana

Gibelli, a margine del dibattito in Consiglio regionale

commentando gli emendamenti al disegno di legge 111/2020 inerente

“misure finanziarie intersettoriali, ovvero il secondo

assestamento del bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia,

all’esame dell’Aula.

Tra i provvedimenti inseriti nella norma l’assessore ha

evidenziato che vengono inserite tra i beneficiari del contributo

regionale per l’abbattimento degli oneri per la sanificazione

degli spazi sportivi utilizzati in orario extrascolastico anche

tutte quelle strutture sportive che non sono collocate

all’interno di plessi scolastici, ma che sono comunque utilizzate

dalle scuole per le lezioni di educazione fisica e che in orario

extrascolastico sono messe a disposizione alle Associazioni

sportive dilettantistiche. “Viene così garantito un aiuto alle

associazioni sportive per fronteggiare l’emergenza Covid-19 – ha

detto l’assessore -. Anche se in questo momento le attività

giovanili sono ferme, quando ripartiranno potranno ricevere i

fondi per effettuare le sanificazioni”.

La norma prevede, inoltre, attraverso uno stanziamento di

3.747.126 euro, la proroga del termine per la restituzione delle

anticipazioni Fus concesse nell’anno 2020 al 30 agosto 2021 e non

entro trenta giorni dalla liquidazione da parte dello Stato.

Un’iniziativa adottata in considerazione della sospensione di

manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale e delle

successive limitazioni a tali attività disposte quest’anno a

causa dell’emergenza epidemiologica, che hanno comportato una

considerevole diminuzione delle entrate, grazie alle quali

abitualmente i soggetti beneficiari delle anticipazioni Fus

provvedevano al rimborso all’Amministrazione regionale entro

l’esercizio finanziario della loro concessione. “Un provvedimento

che consente di dare ossigeno ai teatri della nostra regione

duramente colpiti dall’ultimo Dpcm che ha chiuso le strutture

mettendo a rischio stagioni e posti di lavoro”.

Infine, vengono prorogati al 30 giugno 2021 i termini per la

realizzazione delle attività e la presentazione delle

rendicontazioni dei progetti educativi e didattici inerenti ai

fatti della Prima Guerra mondiale. “Si tratta di una decisione di

buon senso – ha detto Gibelli – che tiene conto del perdurare

delle difficoltà di accesso e coinvolgimento delle scuole in

questi progetti a causa dell’emergenza Covid-19”.

ARC/MA/al