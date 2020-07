Assestamento: Salute, 14,7 mln di avanzo del Ssr reinvestiti in sanità

Trieste, 30 lug – La sensibilizzazione del Governo sul tema del

controllo dei confini è stata al centro dell’intervento del

vicegovernatore con delega alla salute durante l’analisi da parte

del Consiglio regionale del disegno di legge inerente

l’assestamento di bilancio 2020, al quale seguirà un’ulteriore

manovra economica in autunno. Per la Regione è infatti

fondamentale un’azione di verifica degli arrivi in Italia, sia da

Paesi dell’Ue sia extra Ue, per evitare che accessi incontrollati

da parte di persone provenienti da nazioni sottoposti a

restrizioni a causa del Coronavirus vanifichino gli sforzi

compiuti da tutta la comunità regionale e dall’intero Paese nei

mesi del lockdown.

Intervenendo in merito personale del comparto sanitario, il

vicegovernatore ha rimarcato di aver avuto nel periodo che va dal

25 febbraio al 2 luglio 30 incontri tra ordini professionali,

categorie e sigle sindacali alcuni di questi anche sul tema della

premialità e che l’obiettivo della Regione in questo contesto è

garantire un degno riconoscimento a coloro che hanno rischiato la

propria vita per assistere i malati di Covid-19 e contrastare la

diffusione del virus in Friuli Venezia Giulia. La Regione

proseguirà quindi il confronto con i sindacati, auspicando di

raggiungere, nel minor tempo possibile, un accordo soddisfacente

per tutte le parti in causa.

Secondo quanto previsto dal disegno di legge, verranno messi a

disposizione del sistema sanitario regionale 14,7 milioni di euro

derivanti dall’avanzo complessivo che il Servizio sanitario

regionale ha registrato nel 2019, frutto dei risultati positivi

di esercizio di cinque delle sei aziende che lo componevano, per

un valore di oltre 8,4 milioni di euro, e delle economie di spesa

sulle attività sovraziendali per 7,2 milioni di euro. Una parte

dei fondi verrà impiegato per ripianare le perdite di 950mila

euro registrate dall’Azienda sanitaria pordenonese, lasciando

così al sistema un attivo di 7,4 milioni. A questi si sommano i

7,2 milioni derivanti dalle economie di spesa sulle attività

sovraziendali, che verranno utilizzati per sopperire alle

esigenze di parte corrente del Servizio sanitario regionale per

l’anno in corso.

In ambito sociosanitario la Giunta ha inoltre previsto tramite un

apposito emendamento che consente alle aziende sanitarie di

riconoscere ai gestori dei centri diurni, e quindi di ristorare,

le spese riconoscibili ai sensi dell’articolo 48 del decreto

legge 18/20, che sono state sostenute durante il periodo di

sospensione delle attività, tra cui quelle per gli interventi

alternativi, per i costi generali e altri costi incomprimibili.

Per quanto riguarda il Terzo settore, la Regione ha inoltre

previsto alcune variazioni tabellari che consentiranno di

soddisfare tutte le domande di contributo presentate per progetti

di volontariato (155 mila euro tra il 2020 e il 2021) e la

cooperazione sociale (170mila euro).

ARC/MA/al