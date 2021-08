Assicurazioni Auto e Moto: è il Friuli la seconda regione più economica d’Italia

I prezzi delle assicurazioni auto e moto sono calati in modo significativo in tutta Italia negli ultimi anni, registrando un trend sicuramente positivo per coloro che si sono trovati a stipulare una polizza di recente. È quanto emerge dai dati elaborati dall’Osservatorio Assicurazioni di Segugio.it ed aggiornati ad agosto 2021. Se andiamo però a vedere nel dettaglio quali sono stati i premi medi in ogni regione italiana, possiamo notare che il Friuli Venezia Giulia occupa il secondo posto nella classifica delle più economiche, mentre in cima troviamo la Valle d’Aosta. Ciò significa che chi vive in questa regione può ritenersi alquanto fortunato, perché la spesa media per l’assicurazione auto e moto è di gran lunga inferiore rispetto a quella nazionale.

Se dunque quello attuale è un periodo senz’altro conveniente per chiunque intenda stipulare una nuova polizza per l’auto o per la moto, per chi vive in Friuli Venezia Giulia i vantaggi sono ancora più significativi. In particolare, il risparmio è ancora più evidente per chi utilizza i comparatori per effettuare un confronto delle assicurazioni e trovare le offerte migliori. Vediamo però nel dettaglio quali sono i premi medi nelle varie province della regione, sia per quanto riguarda la RC Auto che per la RC Moto.

Assicurazione Auto: Pordenone e Udine le province meno care del Friuli Venezia Giulia

Andando a vedere nel dettaglio i dati dell’Osservatorio Assicurazioni Auto di Segugio.it e facendo riferimento in modo particolare ai premi medi registrati a luglio 2021 nelle province del Friuli Venezia Giulia, appare evidente che siano Pordenone ed Udine le più convenienti. Nella prima la spesa media è stata di 242,53 euro con un calo del 17,50% mentre nella seconda è stata di 253,70 euro, con una diminuzione del 16,1%.

La provincia del Friuli in cui invece il premio medio è risultato più elevato delle altre a luglio 2021 è Trieste, con 289,35 euro. Anche in questo caso, tuttavia, è importante notare come la spesa sia calata dell’8,96%.

In generale, comunque, ricordiamo che il Friuli Venezia Giulia rimane ad oggi la regione italiana più economica per quanto riguarda l’assicurazione auto dopo la Valle d’Aosta.

Assicurazione Moto: prezzi in netto calo in Friuli

Anche per quanto riguarda l’andamento dei prezzi dell’assicurazione moto il Friuli Venezia Giulia si presenta a luglio 2021 come la seconda regione meno cara d’Italia, sempre dopo alla Valle d’Aosta. Ottima notizia per i centauri che vivono da queste parti, che possono oggi risparmiare notevolmente per assicurare il proprio bolide.

Andando a vedere nel dettaglio i dati dell’Osservatorio Assicurazioni Moto elaborato da Segugio.it possiamo notare come a luglio 2021 si siano spesi in media 143,60 euro in questa regione per la polizza moto. Una cifra che si abbassa ulteriormente in alcune province, come per esempio in quella di Udine, dove il prezzo medio della polizza modo a luglio 2021 si assesta a 133,60 euro, con un calo del 18, 6% rispetto allo stesso periodo nel 2020.

Le assicurazioni si confrontano online

Dall’Osservatorio Assicurazioni Auto e Moto di Segugio.it emerge anche un altro dato interessante. Ormai sempre più utenti scelgono di cercare la propria polizza online, perché consapevoli di poter ottenere un risparmio significativo confrontando le offerte delle varie compagnie.