Audiobus torna a Gorizia con “Un Omaggio a Georges Perec”. Sabato 29 marzo

In occasione della “Capitale europea della cultura transfrontaliera 2025”, Audiobus – format finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, prodotto da Zeroidee APS in collaborazione con APT Gorizia, e sviluppato da Giovanni Chiarot e Renato Rinaldi – torna a Gorizia con “Un omaggio a Georges Perec”, sabato 29 marzo, con tre corse in partenza alle 15.35, 16.45, 18.05. Una tappa che rientra nel più ampio progetto “Audiobus ed esperienza sonora multimediale in Borgo Castello”: progetto che sviluppa produzioni multimediali sonore ed esperienziali che gravitano attorno a Borgo Castello.

LASCIARSI GUIDARE ALLA SCOPERTA DELLA CITTÁ – Perché una città è quella città? Cosa fa sì che Gorizia sia Gorizia? Sono queste le domande a cui cercherà di rispondere questo viaggio straordinario a bordo della linea 8. Un viaggio in bilico tra reale e surreale che mostrerà ai suoi passeggeri quello che generalmente non si nota, quello che non si osserva. Insomma, ciò che non si trova sulle guide turistiche. Alla partenza ogni partecipante riceverà un paio di cuffie. Una voce narrante lo accompagnerà. Per il resto sarà necessario sedersi, alzare la testa e guardarsi intorno. Tutto il resto lo farà la poesia della performance alla quale parteciperanno Natalie Fella, Circo all’InCirca e gli autisti degli autobus.

PRENOTAZIONI E VIAGGI – Le performance saranno a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria su EventBrite. In caso di errata prenotazione o di ripensamenti è richiesto di cancellare la prenotazione sulla piattaforma EventBrite o di scrivere una mail di disdetta a prenotazioni@leserre.co lasciando così libero il proprio posto per qualcun altro. I posti sul bus saranno limitati a massimo 25 persone per ogni corsa. I ticket, messi a disposizione da APT Gorizia, dovranno essere ritirati, assieme alle cuffie, all’infopoint allestito alla sala d’attesa Bus, almeno 12 minuti prima degli orari previsti per la partenza. Da lì i partecipanti saranno accompagnati all’autobus dai volontari. La partenza è prevista alla fermata bus “Centro Intermodale Passeggeri corsia 1”, della stazione ferroviaria di Gorizia (piazzale Martiri della Libertà d’Italia). Coloro che non si presenteranno all’orario indicato non avranno il diritto di prelazione sul posto prenotato. La performance durerà circa 35 minuti.

COS’È AUDIOBUS? – Audiobus è una performance multidisciplinare, un tragitto letterario, inatteso, gremito di suggestioni visive e sonore, di acrobazie, di storie. Tutto accade contemporaneamente, dentro e fuori l’autobus, dove quel che accade nel reale diventa istantaneamente trama del racconto. Tiene insieme molteplici linguaggi e discipline artistiche: in cuffia si ascoltano parole musiche, suoni composti ad hoc, ma anche interviste fatte agli autisti degli autobus. Durante il tragitto, fuori dall’autobus, accadono piccole performance che rendono il viaggio magico e surreale, arrivando verso la fine a disorientare il pubblico che fatica a riconoscere se ciò che vede è reale o è stato pianificato. Audiobus è un format prodotto da Zeroidee APS, membro del cluster multimedialità, realizzato in collaborazione con APT Gorizia, sviluppato da Giovanni Chiarot e Renato Rinaldi. Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del più ampio progetto “Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e di culture”, finanziato dal Pnrr M1C3, misura 2, investimento 2.1, linea A NextGenerationEU.