AURORA LEONE in scena a Trieste il 27 novembre 2025 al Teatro Miela con “Tutto Scontato”

Partendo dal concorso Campania Actor Studio nel ruolo di attrice in teatro, esordisce nel 2016 a Colorado Lab, poi inizia a farsi conoscere dal grande pubblico con un’apprezzatissima partecipazione come comica ad Italia’s Got Talent nel 2019, si afferma sui social entrando nei The Jackal, che tuttora riscuotono grande successo, e successivamente si consacra anche in televisione, Aurora Leone è uno dei volti più noti e apprezzati della scena comica contemporanea.

Dopo aver registrato una lunga serie di soldout in Italia e dopo aver conquistato il pubblico a Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam e Bruxelles, Aurora Leone annuncia il tour autunnale nei principali teatri italiani con lo spettacolo “Tutto scontato” e per la prima volta andrà in scena a Trieste, il 27 novembre 2025 al Teatro Miela. I biglietti per lo spettacolo organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con il Teatro Miela, sono già in vendita da oggi online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Tra il linguaggio di Ricky Gervais e quello di Mattarella, “Tutto scontato” è un monologo scomodo come un sedile Ryanair nelle file centrali, tutto scontato come uno sticker in vetrina che promette di farti trovare quello che cerchi, e invece no, spoiler: non lo trovi. Lo spettacolo di Aurora Leone ha saputo mettere d’accordo pubblico e critica, mescolando ironia pungente e storytelling generazionale in perfetto equilibrio tra satira, racconto personale e cultura pop.

PREZZI DEI BIGLIETTI:

Platea numerata € 28,00 + dp € 4,20 = € 32,20

Galleria numerata € 25,00 + dp € 3,75 = € 28,75

I biglietti sono in vendita online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati