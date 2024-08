Autostrade Alto Adriatico – previsioni traffico ponte di Ferragosto

Il ponte di Ferragosto sarà caratterizzato dall’esodo e dal controesodo. Tre le giornate da bollino rosso (mercoledì 14, venerdì 16 e domenica 18) in determinate tratte, una da bollino nero, ovvero sabato 17 sulla A4 direzione Venezia, quando si avranno i primi veri rientri dalle ferie.

Si inizia quindi con domani, mercoledì 14 quando – in base ai dati storici di Autostrade Alto Adriatico – il traffico sarà particolarmente intenso sulla A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste, in particolare al pomeriggio. Saranno le ultime partenze prima di un Ferragosto che dovrebbe essere contrassegnato dai transiti dei soli “pendolari del mare”.

Un primo assaggio di controesodo, mescolato al traffico degli utenti diretti verso le località di mare, si avrà venerdì 16. Occhio quindi sull’autostrada A4 alla direttrice verso Venezia quando, al mattino e al pomeriggio, potrebbero verificarsi code a tratti in entrata alla barriera di Trieste/Lisert e nel tratto a due corsie Portogruaro – San Donà.

Sabato 17 sarà giornata da bollino nero. In base agli aumenti di flussi – (i dati sono provvisori) – registrati anche nell’ultimo fine settimana (+ 1,3% sabato rispetto al 2023 con circa 192 mila transiti e + 2,9% domenica rispetto allo scorso anno con circa 158 mila transiti) i volumi di traffico potrebbe avvicinarsi alle 180 mila unità. In particolare sono attesi circa 27 mila auto in ingresso alla barriera del Lisert, di rientro dalla Slovenia, dalla Croazia e dall’Est Europa e 14 mila in entrata alla barriera della A34 di Villesse (alternativa alla A4). Infatti, qualora le code fossero eccessive potrebbe scattare – come già successo negli ultimi anni – il protocollo transfrontaliero, attuato da Dars (autostrade slovene), di comune accordo con Autostrade Alto Adriatico, di indirizzamento traffico, tramite pannelli a messaggio variabile, lungo l’itinerario alternativo per Gorizia. Il bollino nero accompagnerà l’intera giornata di sabato lungo la direttrice della A4 da Trieste a Venezia. Infine domenica 18 ultima giornata per questo fine settimana da bollino rosso sempre sulla A4 e sempre da Trieste a Venezia con una stima di circa 170 mila transiti.

Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22 di giovedì 15 agosto, dalle 8 alle 16 di sabato 17 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 18.

Le informazioni sul traffico in tempo reale si possono trovare sull’app Infoviaggiando, sul sito www.Infoviaggiando.it, sui canali whatsapp e telegram di Autostrade Alto Adriatico o telefonando al numero verde 800996099