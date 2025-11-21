Avantasia  8 giugno 2026 a Lignano Sabbiadoro per il tedesco symphonic power metal

Dopo il grande successo ottenuto quest’anno all’Alcatraz di Milano, Tobias Sammet riporta gli Avantasia in Italia nell’estate 2026, per un unico concerto nel nostro paese, in programma il prossimo 8 giugno all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, primo grande nome della nuova edizione del Lignano Sunset Festival.I biglietti per il concerto del supergruppo tedesco, icona del genere symphonic power metal mondiale, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket dalle 10.00 di lunedì 24 novembre 2025. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Gli Avantasia, considerati fra i progetti di punta del symphonic metal internazionale, si preparano a inaugurare una nuova fase della loro straordinaria carriera. Con dieci album all’attivo, primi posti nelle classifiche internazionali, dischi d’oro e tournée sold out in Europa, Asia, Australia, Nord e Sud America, il fondatore Tobias Sammet si conferma come uno dei musicisti di maggior successo della sua generazione. Da 25 anni, Avantasia è una realtà unica per dimensioni, prestigio e impatto sul pubblico. Nel marzo 2025 la band ha dato ufficialmente inizio a un nuovo capitolo con un tour mondiale nelle arene, legato all’uscita del decimo album in studio, “Here Be Dragons”. «È l’inizio di una nuova era per gli Avantasia – afferma Tobias Sammet –. Il tour Here Be Dragons sarà un vero viaggio in un mondo di meraviglia, un’esperienza immersiva con grandi effetti speciali e una produzione più imponente di qualsiasi altra che abbiamo mai portato sul palco. Brani epici, potenti, che si integrano con i nostri classici e con alcune canzoni quasi dimenticate formeranno la scaletta live. Sì, gli Avantasia sono tornati».