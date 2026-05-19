Bandiere e Tamburi dal 22 al 24 maggio 2026 a Valvasone

Mancano pochi giorni al ritorno di “Bandiere e Tamburi”, la manifestazione che dal 22 al 24 maggio 2026 trasformerà Valvasone in un grande palcoscenico dedicato all’arte della bandiera e del tamburo. La dodicesima edizione dell’evento, promossa dal Grup Artistic Furlan con il sostegno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e del Comune di Valvasone Arzene, porterà nel borgo medievale tre giorni di spettacoli, cortei, musica e attività aperte al pubblico.

Sarà un’edizione particolarmente significativa anche per il Grup Artistic, che quest’anno celebra i 30 anni del gruppo tamburini e i 20 anni del gruppo sbandieratori, due percorsi poi confluiti nell’esperienza dei Lupi Feritas. Un anniversario importante che accompagnerà l’intera manifestazione e che conferma il legame tra il territorio e una tradizione costruita nel tempo attraverso passione, allenamento e partecipazione.

A Valvasone arriveranno gruppi provenienti da Feltre, Conegliano, Palmanova, Spilimbergo, Cordovado, Cividale, Gemona, Venzone e naturalmente Valvasone, in un incontro che unirà spettacolo e spirito di comunità. L’arte della sbandierata e dei tamburi continua infatti a rappresentare molto più di una semplice rievocazione storica: è una pratica collettiva fatta di coordinazione, ritmo, disciplina, senso scenico e trasmissione delle tradizioni.

Il programma prenderà il via venerdì 22 maggio alle 19.30 con l’Aperitivo al Castello, serata inaugurale tra musica, spettacoli e convivialità. Alle 21.30 si esibirà il gruppo tamburi di Conegliano con uno spettacolo di percussioni, mentre alle 22.30 sarà la volta delle bandiere fluorescenti di Palmanova.

Sabato 23 maggio la manifestazione entrerà nel vivo. Dalle 14 alle 18 il campo Castellan ospiterà il B&T Contest, momento di incontro e sfida tra i gruppi partecipanti. La sera, alle 21.30 in Piazza Castello, andrà in scena il saggio degli sbandieratori Lupi Feritas: uno spettacolo pensato per trasformare il cuore di Valvasone in un palcoscenico a cielo aperto, tra coreografie, musica e giochi di luce.

Domenica 24 maggio sarà invece dedicata soprattutto alla partecipazione del pubblico. In mattinata si svolgeranno workshop e attività di avvicinamento all’arte della sbandierata, ai tamburi e al drum circle. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.30, Piazza Castello ospiterà “Prova anche tu!”, con spazi aperti a bambini, ragazzi e adulti che vorranno cimentarsi con bandiere e tamburi. Dalle 15.45 alle 17 le esibizioni itineranti animeranno le vie del centro storico, prima del gran finale conclusivo in Piazza Castello, previsto dalle 17 alle 18.