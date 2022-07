Banksy & Friends, a Udine 8 luglio – 18 settembre 2022

Dall’8 luglio al 18 settembre 2022, nella storica Chiesa di San Francesco di Udine sarà ospitata la mostra Banksy & Friends, un evento unico che racconta la storia della street art italiana ed internazionale attraverso il dialogo tra il misterioso artista inglese e influenti artisti italiani del momento come Mr. Brainwash, TvBoy, Jago, Andrea Ravo Mattoni e Pau.



Street art ma non solo. Con oltre 40 opere, Banksy & friends, insieme a lavori che sono entrati nell’immaginario collettivo come punte di diamante dell’arte contemporanea di strada, va oltre, presentando al pubblico quelli che sono i nuovi orizzonti della cultura figurativa: saranno esposte, tra le tante opere di Banksy presenti, anche le celebri Girl with Balloon e Bomb Love, oltre a Everyday life e la recente Stay safe di Mr. Brainwash; le reinterpretazioni di Andrea Ravo Mattoni de La nascita di Venere di Botticelli e Ragazzo morso da un ramarro di Caravaggio; Stand for Hope e Love in the time of corona virus diTvBoy; Santa Suerte #2 e Santa Libertà negata (Penso spesso a George Floyd) di Pau e Taste of Liberty di Jago.



Un dialogo – suddiviso in 6 sezioni, tra opere fondamentali dell’artista inglese, provenienti dalla prestigiosa collezione di proprietà della Pop House Gallery, e famosissimi artisti italiani selezionati dal curatore Pietro Quattriglia Venneri – che porta il visitatore a cogliere le corrispondenze esistenti tra i diversi orientamenti nell’elaborazione delle tendenze legate alla street art europea che in questo momento diventa un punto di riferimento internazionale.

Sede

Chiesa di San Francesco

Via Odorico da Pordenone Beato, 1

33100 – Udine



Date al pubblico

8 luglio – 18 settembre 2022



Orari di apertura

mercoledì – domenica, ore 11.00 – 19.00

(la biglietteria chiude un’ora prima)

Lunedì e martedì chiuso



Biglietti

Intero € 12,00

Ridotto € 10,00



La mostra, col patrocinio del Comune di Udine, è organizzata da Apapaia e Piuma e vede come main sponsor Ferest Rail, come sponsor BCC Banca di Udine, Moroso, Reale Mutua – Agenzia di Udine e Sky Energy e come partner Pop House Gallery, Profilo Libero Comunicazione & Design, Dusci Gangi, Emily Evans Contemporary Supplies, Idea Spettacolo, Luce Group, Restauri & Costruzioni e Specogna.