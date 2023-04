BARBASCURA X al Castello di Udine sabato 8 luglio

Il calendario degli spettacoli dell’estate al Castello di Udine vede oggi un nuovo importante annuncio.Sabato 8 luglio (inizio alle 21.30) ospite speciale sarà uno dei personaggi più interessanti e curiosi del panorama scientifico, cabarettistico, teatrale e televisivo del nostro paese: il grande Barbascura X. Barbascura è allo stesso tempo un chimico, un divulgatore scientifico, uno stand-up comedian, uno scrittore di libri bestseller, un autore e presentatore TV (per Dmax, Rai, Comedy Central), un performer teatrale, un cantautore e uno youtuber italiano originario di Taranto. La semplicità, l’irriverenza e il successo con cui questo incredibile personaggio porta avanti tutte queste attività gli sono certamente valsi la simpatia di un pubblico sempre crescente negli ultimi anni. Barbascura X porterà a Udine lo spettacolo “Amore Bestiale 2023”, con il quale ha già conquistato i teatri della penisola.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, e inserito nel calendario di UdinEstate, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita suwww.azalea.it.

Barbascura X è considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, oltre a essere il primo come numero di follower. La sua rubrica principale è “Scienza Brutta”, la celebre e irriverente serie di divulgazione scientifica sulla natura in salsa satirica. È il vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2020 Giancarlo Dosi per il libro pubblicato da Edizioni Tlon: “Il genio non esiste (e a volte è un idiota)”. Dal 2021 è anche autore e conduttore di programmi televisivi di divulgazione scientifica, oltre che monologhista satirico/stand-up comedian per Comedy Central. Nel 2022 è stato grande protagonista nel ruolo di viaggiatore alla nona edizione del programma televisivo “Pechino Express” in onda su Sky Uno, esperienza che ha accresciuto notevolmente la sua fama. Nel 2023 intraprende il tour “Amore Bestiale” nei teatri di tutta Italia, con uno spettacolo adatto ad un pubblico di tutte le età divertente e fresco, seppur trattando sempre temi di divulgazione scientifica.

Fra gli eventi in programma nell’estate del Castello di Udine troviamo i live di Drusilla Foer (6 luglio), Ruggero De I Timidi (26 luglio), Madame (28 luglio) e Mario Biondi (2 agosto) e gli spettacoli comici diFilippo Caccamo (25 luglio) e Francesco Cicchella(5 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .