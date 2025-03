BARBASCURA X: chimico, divulgatore e comico a Lignano con “sono qui per caos” venerdì 18 luglio 2025

Il Lignano Sunset Festival è pronto ad accogliere, venerdì 18 luglio (ore 21.30), uno dei personaggi più interessanti e curiosi del panorama scientifico, cabarettistico, teatrale e televisivo del nostro paese: il grande Barbascura X. Barbascura è allo stesso tempo un chimico, un divulgatore scientifico, uno stand-up comedian, uno scrittore di libri bestseller, un autore e presentatore TV (per Dmax, Rai, Comedy Central), un performer teatrale, un cantautore e uno youtuber italiano originario di Taranto. La semplicità, l’irriverenza e il successo con cui questo incredibile personaggio porta avanti tutte queste attività gli sono certamente valsi la simpatia di un pubblico sempre crescente negli ultimi anni. Dopo il successo teatrale di “Amore bestiale”, Barbascura X porterà all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il nuovo spettacolo “Sono qui per caos”.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Un racconto surreale tra scienza, evoluzione, riflessioni irriverenti e l’assoluta casualità della vita. YouTuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore televisivo, Barbascura X, per il suo modo inusuale e sopra le righe di trattare gli argomenti scientifici, è stato definito come il “punk” della divulgazione scientifica. Oggi è in tour con un nuovo spettacolo, “Sono qui per Caos”, uno strano racconto tra scienza, evoluzione e l’assoluta casualità della vita. Laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa. È divenuto celebre sul web per la rubrica ”Scienza Brutta”, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturali. Il suo spettacolo teatrale “Amore Bestiale” ha contato più di 90 date, calcando la scena dei più grandi palchi d’Italia. È inoltre autore di diversi libri, curatore della collana “Il Satiro Scientifico”per Mondadori”, ha realizzato il podcast “Storie Brutte Sulla Scienza” per Audible, un documentario per Prime Video e presentato/partecipato a svariati programmi televisivi (come “72 Animali Pericolosi”, “Pechino Express” e “Micromostri”).

Fra gli eventi già annunciati al Lignano Sunset Festival troviamo l’happening metal con In Flames, Lacuna Coil e Shores of Null (15 giugno), e i live di Extreme (31 luglio), Nek (6 agosto) e dei Nomadi (7 agosto) e Rose Villain (21 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it