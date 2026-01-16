BARCELONA GUITAR TRIO & DANCE venerdì 16 gennaio live al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

VignaPR e FVG Music Live inaugurano il 2026 dei concerti e grandi eventi live in Friuli Venezia Giulia con il BARCELONA GUITAR TRIO & DANCE, uno degli spettacoli più apprezzati del panorama musicale crossover, nonché uno dei progetti più apprezzati della musica iberica nel mondo – dall’Europa all’America Latina, fino all’Asia – che ha conquistato il pubblico e la critica grazie a un linguaggio universale, in cui la tecnica impeccabile si fonde con una profonda sensibilità artistica. Accompagnati dal percussionista Lucas Balbo e da José Manuel Álvarez & Carolina Morgado, due tra le più straordinarie realtà della danza flamenca contemporanea, le tre chitarre del BARCELONA GUITAR TRIO dialogano tra loro come voci di un’unica orchestra, creando paesaggi sonori di rara intensità, mentre la danza traduce in gesto la forza del compás, il battito vitale del flamenco.

Dopo oltre 100 milioni di visualizzazioni (anche Will Smith li ha apprezzati condividendo il video con il medley di Michael Jackson) e 1.200 concerti per un totale di oltre 1 milione di spettatori in giro per il mondo, i tre maestri della chitarra spagnola (Manuel González, Xavier Coll e Luis Robisco) si esibiranno per la prima volta dal vivo in Italia: venerdì 16 gennaio 2026 andrà in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine lo spettacolo unico che fonde il virtuosismo chitarristico con la potenza espressiva della danza, in un intreccio di suoni, ritmo e movimento capace di travolgere lo spettatore.

Gli ultimi biglietti disponibili per il concerto organizzato da VignaPR e FVG Music Live sono ancora acquistabili online su Eilo.it, Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Teatro Nuovo Giovanni da Udine (dalle ore 16:00 alle ore 19:00).

La scaletta del concerto del BARCELONA GUITAR TRIO & DANCE attraversa la storia e l’anima della musica spagnola: da Paco de Lucía e Manuel de Falla fino a Isaac Albéniz e Enrique Granados, passando per rielaborazioni originali di grandi classici del flamenco e della musica latina. Sarà dunque un viaggio sensoriale nella cultura mediterranea: il calore del legno, il battito dei piedi, la magia delle corde che raccontano storie di passione, libertà e appartenenza. Una serata di grande fascino, in cui la tradizione incontra la contemporaneità e la musica diventa pura emozione.

BARCELONA GUITAR TRIO & DANCE

VENERDÌ 16 GENNAIO 2026, ore 21:00

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Prezzi dei biglietti:

Platea gold € 50,00 + dp

Platea numerata € 46,00 + dp

Prima galleria € 42,00 + dp

Seconda galleria € 38,00 + dp

Terza galleria € 34,00 + dp