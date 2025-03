Bearzi Open Day, a maggio l’occasione per conoscere la scuola del futuro

L’opera del Bearzi apre le sue porte in occasione degli Open Day di primavera, un’opportunità imperdibile per tutte le famiglie e i ragazzi interessati a scoprire l’ampia offerta formativa della scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado, dell’Istituto Tecnico Informatico e Meccatronico e del Centro di Formazione Professionale (CFP).

Gli Open Day sono pensati per accogliere i bambini della scuola dell’infanzia, i ragazzi di 4ª elementare, i ragazzi di 2ª media e tutti coloro che desiderano conoscere da vicino le proposte educative del Bearzi.

Date e orari:

Scuola primaria, secondaria di 1° grado e Istituto Tecnico Industriale (ITI): 7 e 15 maggio , dalle ore 16:30.

Centro di Formazione Professionale (CFP): 8 e 13 maggio, dalle ore 15:00.

I punti di forza della nostra proposta educativa:

Sistema Preventivo di Don Bosco: Un approccio educativo basato su ragione, religione e amorevolezza, per la crescita integrale dei ragazzi.

Ambiente educativo familiare: Clima di accoglienza e fiducia, per sentirsi a casa.

Accompagnamento personalizzato: Supporto costante con figure educative di riferimento.

Avanguardia tecnologica: Laboratori all'avanguardia e utilizzo delle più moderne tecnologie per una formazione al passo con i tempi.

Le parole dei nostri responsabili:

Lucia Radicchi, Preside della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: “ Aprire le porte del Bearzi significa invitare le famiglie a scoprire un ambiente dove ogni bambino e ragazzo è valorizzato nel suo percorso unico di crescita, in un Istituto ispirato dai valori di Don Bosco e proiettato verso le sfide del futuro.”.

Damiano Gurisatti, Preside dell'ITI: " Siamo orgogliosi di offrire una formazione tecnica d'eccellenza, riconosciuta a livello nazionale, che prepara i nostri studenti a diventare i protagonisti dell'innovazione nel mondo del lavoro. I nostri profili in uscita – informatico e meccatronico – sono tra i più richiesti sul mercato del lavoro. I riscontri positivi che le aziende ci danno sui nostri diplomati ci spingono a continuare con entusiasmo e impegno il nostro lavoro educativo.".

Siamo orgogliosi di offrire una formazione tecnica d’eccellenza, riconosciuta a livello nazionale, che prepara i nostri studenti a diventare i protagonisti dell’innovazione nel mondo del lavoro. I nostri profili in uscita – informatico e meccatronico – sono tra i più richiesti sul mercato del lavoro. I riscontri positivi che le aziende ci danno sui nostri diplomati ci spingono a continuare con entusiasmo e impegno il nostro lavoro educativo.”. Giulio Armano, Direttore del CFP: “Il nostro impegno è fornire competenze professionali concrete, in sinergia con il territorio e le aziende, per offrire ai nostri studenti le migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro”.

CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE PARITARIE, finalizzato alla copertura delle spese di iscrizione e frequenza delle famiglie di studenti iscritti alle scuole paritarie primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, con un indicatore ISEE inferiore a 35.000 euro. Si evidenzia che il contributo non viene modulato in base a scaglioni ISEE, ma è uguale per tutti.

L’importo del contributo concesso è aumentato rispetto agli scorsi anni scolastici, nello specifico sono previsti:

· 1.095 euro per la scuola primaria (precedentemente 730 euro);

· 1.545 euro per la scuola secondaria di primo grado (prima 1.030 euro);

· 2.145 euro per la scuola secondaria di secondo grado (precedentemente 1.430 euro).

Eccellenza formativa e prospettive future:

L’ITI del Bearzi si distingue per l’alta qualità della sua offerta formativa, riconosciuta a livello nazionale. Nel novembre 2024, Eduscopio e Il Sole 24 Ore Scuola hanno infatti classificato l’ITI del Bearzi come la miglior scuola d’Italia per tasso di occupabilità dopo il diploma.

Il CFP, è un punto di riferimento sul territorio regionale, proponendo 4 percorsi formativi: settore elettrico, informatico, meccanico e automotive.

Come partecipare:

Per iscriversi agli Open Day o per richiedere ulteriori informazioni, è possibile:

Chiamare il numero di telefono: 0432 492911

Compilare i moduli disponibili sul sito web del Bearzi.

Il Bearzi invita tutte le famiglie e i ragazzi a partecipare agli Open Day di primavera, un’occasione unica per scoprire un ambiente educativo stimolante e ricco di opportunità.