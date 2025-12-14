BEAT: 6 luglio 2026 al Castello di Udine

Una formazione semplicemente irripetibile: i BEAT, la nuova super band che riunisce per la prima volta assieme quattro autentiche leggende della musica internazionale, ovvero Adrian Belew e Tony Levin dei King Crimson, il guitar hero Steve Vai e Danny Carey, batterista e cofondatore dei Tool.

I BEAT nascono dal desiderio di proporre una nuova, potente rilettura dei tre album cult dei King Crimson degli anni ’80: Discipline, Beat e Three of a Perfect Pair. Un repertorio che ha segnato in modo definitivo l’evoluzione del rock sperimentale, reinterpetato oggi da alcuni dei musicisti più influenti delle ultime decadi.

I BEAT annunciano il tour europeo che partirà dall’Eventim Apollo di Londra l’8 giugno 2026 e arriverà in Italia per cinque concerti speciali in alcune tra le più significative location della penisola: il 30 giugno al Vittoriale a Gardone Riviera, il 2 luglio all’Anfiteatro degli Scavi a Pompei, il 3 luglio al Locus Festival a Bari, il 4 luglio a Umbria Jazz a Perugia e infine il 6 luglio al Castello di Udine, unico appuntamento nell’intero nordest. I biglietti per il concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con il Comune di Udine, PromoTurismoFVG e D’Alessandro e Galli – saranno in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 12 dicembre online su Eilo.it, Ticketone.it, sul circuito internazionale Eventim.si e nei punti vendita autorizzati.

Le parole dei protagonisti

Adrian Belew

“La formazione dei King Crimson 1981–1984 ha creato una musica unica. Senza tempo. Complessa. Potente. Per i fan che l’hanno vissuta allora e per quelli che non hanno mai potuto ascoltarla dal vivo, il nostro obiettivo è riportarla in vita. Un compito monumentale, ma ci stiamo buttando! Non ci sono abbastanza punti esclamativi per esprimere il mio entusiasmo!”

Steve Vai

“Far parte di questo ensemble è un privilegio straordinario. Questa musica, così amata e monumentale, risuona profondamente in me. Adrian, Tony e Danny hanno un talento unico nel rendere accessibili strutture musicali ricchissime, e non vedo l’ora di esplorare i nostri mondi musicali sul palco, in tempo reale. Sono certo che voleranno scintille. Padre Robert Fripp è un genio storico. La sua tecnica chitarristica è studiata e venerata, e la sua influenza sulla mia vita musicale è immensa. Ai fan dei King Crimson prometto che metterò tutto me stesso per onorare questa musica con l’intensità che merita. Ho già detto che voleranno scintille?”

Tony Levin

“Sarà un tour straordinario. Rivisitare alcuni dei miei brani preferiti è già di per sé un piacere, ma farlo con una formazione del genere significa aspettarsi di essere messi alla prova ogni sera! E poi non si tratta di pochi concerti: sarà una vera tournée. Quindi preparatevi, Road Dogs stanno arrivando!”

Danny Carey

“Sono entusiasta di condividere il palco con tre dei miei musicisti preferiti. Adrian, Tony e Steve sono stati fonte d’ispirazione sin dall’inizio della mia carriera, e poter intrecciare i nostri percorsi musicali è un sogno che si avvera. Non c’è niente di meglio che uscire dalla propria comfort zone con musicisti di questo livello. Spero che i nostri fan siano eccitati quanto noi.”

BEAT

Performing the Music of 80s KING CRIMSON

LUNEDÌ 6 LUGLIO 2026 (inizio concerto ore 21:00)

UDINE, CASTELLO

Prezzi dei biglietti:

Platinum € 78,00 + dp

Poltronissima gold € 65,00 + dp

Poltronissima numerata € 52,00 + dp

Poltrona numerata € 43,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 12 dicembre 2025 online su Eilo.it, Ticketone.it, sul circuito internazionale Eventim.si e nei punti vendita autorizzati