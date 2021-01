Bellezza e cosmetica contro la crisi

La crisi causata dalla pandemia a livello globale non è paragonabile alle altre crisi recenti: questa volta non si tratta solamente di una recessione economica, ma di un’epidemia capace di modificare lo stile di vita e le abitudini di ciascuno di noi.

Una rivoluzione improvvisa, che ha minato le nostre certezze e inferto un colpo durissimo a tantissimi settori economici. Tra questi, non fanno eccezione anche quelli del wellness e della cosmetica: le regole sul distanziamento, sommate alle chiusure prolungate del periodo del lockdown, hanno messo in ginocchio moltissimi centri fitness. E lo smart working diffuso, così come l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici, ha ridotto di molto la necessità di ricorrere a mascara e rossetti, portando a un calo del fatturato globale nel settore della cosmetica che si stima dell’11,6% a fine 2020: un dato comunque meno negativo rispetto ad altri settori, a dimostrazione di come quello della bellezza sia un comparto storicamente resiliente alle crisi. E’ quanto emerso dal quarto Beauty Summit Pambianco, che ha messo in luce anche come la pandemia abbia modificato il comportamento d’acquisto degli italiani: infatti le vendite nei primi sei mesi del 2020 sono calate su tutti i canali tranne che nell’e-commerce, dove sono salite del 40%.

Una tendenza, anche in questo caso, globale, che ha interessato in modo trasversale quasi tutti i settori. Non ultimo, quello dell’alimentazione, che mai come negli ultimi anni è legato a doppio filo al settore del benessere e della bellezza.

