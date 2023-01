Benefici e concentrazione dell’olio di CBD

L’Olio di CBD è tra i prodotti naturali più apprezzati e allo stesso tempo discussi e soggetti a sperimentazioni. Si tratta infatti di un olio che si compone di olio vegetale sapientemente miscelato a CBD, ovvero cannabidiolo, un componente estratto dalla Cannabis sativa che presenta ottimi effetti benefici sull’organismo umano senza effetti collaterali. A differenza di altri cannabinoidi presenti nella Cannabis, il CBD è infatti privo di effetti psicoattivi e non crea alcuna dipendenza, ed è proprio per questo motivo che può essere utilizzato contro molteplici disturbi. Per approfondire tutti i benefici dell’olio di CBD visita questa pagina, ma ora vediamo insieme come e perchè questo prodotto naturale può risultare particolarmente utile.

Quali disturbi può combattere l’olio di CBD?

Un corretto utilizzo dell’olio al CBD può essere un ottimo alleato nel combattere disturbi di vario genere. Grazie alla sua azione sul sistema nervoso centrale, ad esempio, l’olio di CBD risulta essere di grande aiuto in caso di agitazione, insonnia, ansia, gravi sbalzi d’umore, problemi psichici e depressione. Allo stesso tempo, è molto utile in caso di infiammazioni, tensioni o traumi muscolari, e problemi legati all’apparato osteoarticolare che creano dolori cronici.

In aggiunta a questo, l’olio di CBD presenta ottimi effetti anche contro eventuali crampi addominali, dolori mestruali, forti mal di testa ed emicranie, problemi gastrointestinali, disturbi legati alla menopausa e problemi legati a memoria e concentrazione.

Non da meno è anche la capacità dell’olio al CBD di regolarizzare i livelli di glucosio, trigliceridi e colesterolo nel sangue, oltre a mantenere regolare alla pressione sanguigna e il battito cardiaco. Contestualmente risulta un ottimo alleato anche contro il fisiologico invecchiamento cellulare ed eventuali problemi di pelle o segni della vecchiaia.

Concentrazione dell’olio di CBD

Come per altre sostanze che derivano dalla Cannabis, anche la produzione e l’utilizzo di olio di CBD sono regolamentati da norme europee precise e concrete. Tali norme ne determinano la composizione e la concentrazione, affinché tutti gli oli di questo tipo risultino sicuri per l’organismo umano e perfettamente legali. A questo proposito, se tali composti non possono superare lo 0,2% di THC (altro cannabinoide presente nella cannabis) come prescritto dalle norme in vigore; allo stesso tempo è possibile trovare in commercio prodotti a base di olio al CBD con diverse concentrazioni di cannabidiolo.

In particolare, tra i prodotti maggiormente diffusi è possibile trovare una percentuale di CBD variabile dal 5% fino al 24%. Da questo ne deriva che maggiore è la concentrazione di CBD all’interno dell’olio, maggiore è di conseguenza l’effetto generato, così come la sua rapidità di azione. È bene specificare però che all’aumentare della concentrazione di CBD aumenta di conseguenza anche il prezzo del prodotto, questo perché essendo più puro e meno miscelato presenta un valore maggiore.

Una concentrazione maggiore è consigliata laddove si desideri sentirne gli effetti più velocemente e assumerne anche una quantità minore. Questo soprattutto se si utilizza l’olio al CBD per cercare di contrastare problemi legati a forti attacchi di panico o dolori particolarmente acuti per risolvere il problema nel minor tempo possibile. In ogni caso, sia per ciò che riguarda l’assunzione di olio al CBD in generale, che alla sua più precisa concentrazione, è sempre consigliato chiedere il parere del proprio medico curante.

Quale concentrazione scegliere

La scelta della giusta concentrazione di CBD è un elemento importante per ottenere i benefici desiderati. La concentrazione più bassa è compresa tra il 3% e il 5%, ma comunque sufficiente per sperimentare gli effetti positivi del cannabidiolo. Tali percentuali sono maggiormente consigliate soprattutto a chi inizia per la prima volta a utilizzare l’olio al CBD per provarne gli effetti sulla propria persona.

Vi sono poi prodotti intermedi con percentuali di CBD compresi tra l’8% e il 10%. Questi sono indubbiamente i più utilizzati e consigliati in particolar modo in caso di insonnia, dolori cronici, reumatismi, dolori muscolari o articolari, ansia, attacchi di panico, depressione e sbalzi d’umore.

Infine, in commercio è possibile trovare anche oli al CBD con un’elevata concentrazione di CBD, compresa tra il 15% e il 24%. Queste percentuali sono però consigliate solo a chi fa un utilizzo quotidiano di CBD già da tempo e risulta dunque abituato alla stessa sostanza. Tali dosi risultano particolarmente efficaci contro dolori e patologie croniche importanti.

