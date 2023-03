Biagio Antonacci a Trieste. sabato 15 luglio 2023

In Piazza Unità ritornano i grandi concerti di Live in Trieste. A distanza di cinque anni dall’ultimo grande happening musicale, la centralissima piazza del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, fra le più belle al mondo, ospiterà nuovamente spettacoli musicali dal vivo che accoglieranno migliaia di persone dall’Italia e dall’estero. Primo appuntamento annunciato oggi è quello che vedrà protagonista, sabato 15 luglio (inizio alle 21.30), Biagio Antonacci, cantautore fra i più amati della musica italiana di sempre. A Trieste Biagio porterà il “Biagio Antonacci Estate 2023”, nuovo tour estivo che segue il successo di quello andato in scena nella stagione indoor nei principali palazzetti della penisola.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, nell’ambito di Live in Trieste, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 16.00 di giovedì 2 marzo. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

“Finalmente Piazza Unità viene restituita alla musica, ad eventi importanti, in una cornice assolutamente unica sia per il pubblico che per gli artisti – ha commentato l’assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo del Comune di Trieste, Giorgio Rossi – Uno scenario, quello della più grande piazza d’ Europa sul mare, che può competere con i più famosi e celebrati luoghi di spettacolo internazionali”.

Il “Biagio Antonacci Estate 2023” sarà l’occasione per tutti i fan di cantare insieme al loro amato artista, in alcune delle più belle location estive italiane, i brani che hanno segnato trentacinque anni di meravigliosa carriera. Ad accompagnare il cantautore sul palco ci sarà una super band di 8 elementi che darà vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “Non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro. Antonacci è stato recentemente tra i protagonisti della 73° Festival della Canzone Italiana di Sanremo accompagnando Tananai e Don Joe. durante la serata dedicata alle cover.

Biagio Antonacci, milanese classe 1963, muove i primi passi nella musica suonando la batteria. Il primo album “Sono cose che capitano” è del 1989, ma è con il secondo “Adagio Biagio” (1991) che inizia a farsi notare al grande pubblico. Il primo grande e importante successo arriva solo un anno più tardi: il singolo “Liberatemi“, intenso, ritmato, orecchiabile, gira l’estate con il Festivalbar e promuove l’album che porta lo stesso titolo. Grande appassionato di calcio, tifoso interista, Biagio Antonacci trova posto nella formazione della Nazionale Italiana Cantanti, dedicando anche molto tempo a iniziative benefiche. Il disco successivo esce nel 1994 e porta il nome semplice “Biagio Antonacci“, successo da oltre 300 mila copie grazie a brani come “Non è mai stato subito” e “Se io se lei“. Nel 1998 esce “Mi fai stare bene“, prodotto interamente dallo stesso Antonacci, dove spopolano la title-track e il brano “Iris (tra le tue poesie)“. Le copie vendute superano il milione. Anno importante è il 2004 quando esce “Convivendo parte 1“, preceduto dal singolo “Non ci facciamo compagnia“. Il disco viene premiato al Festivalbar come miglior album dell’anno. Il tour che segue è una serie di “tutto esaurito”. Poi arriva “Convivendo parte 2” e il successo è nuovamente strepitoso, fino al 2007, quando ripete numeri di vendite astronomici con il nuovo album “Vicky Love“. “Chiaramente visibili dallo spazio”, del 2019, è l’ultimo e quindicesimo album in studio per Biagio. Fra gli ultimi tour di successo per l’artista ricordiamo troviamo “L’amore comporta tour” del 2014-2015, il “Biagio live tour” del 2016, il “Dediche e manie tour” del 2017 e 2018 e il “Laura Biagio Stadi Tour” del 2019 insieme a Laura Pausini.