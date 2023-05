Biancheria per la casa: 4 idee per un regalo di nozze perfetto

Scegliere il regalo di nozze perfetto non è assolutamente un’impresa facile; molti anni fa, quando le coppie in procinto di sposarsi preparavano la cosiddetta “lista di nozze”, per parenti e amici era molto facile scegliere il regalo giusto per di più sapendo che qualsiasi cosa sarebbe stata scelta, avrebbe incontrato il gradimento della coppia; c’era solo da stabilire il budget. Adesso le cose sono molto cambiate; raramente infatti le coppie stilano la lista dei regali per il matrimonio e per gli invitati “indovinare” il regalo di nozze è decisamente più complicato.

Fortunatamente, ci sono dei settori sui quali si può puntare per essere sicuri di non sbagliare; la biancheria per la casa, per esempio, è uno di questi e quindi di seguito forniremo quattro suggerimenti basandoci sulle tante proposte presenti sul sito web di Ferò, un’azienda che da anni opera con successo nel settore e che si distingue dai molti competitor per la sua scelta di offrire a tutti prodotti di alta qualità a prezzi altamente competitivi.

Idea regalo numero 1: copriletto matrimoniale elegante

A seconda del periodo in cui si svolge il matrimonio si potrà optare per un articolo estivo o invernale; sul sito di Ferò sono disponibili molti copriletti matrimoniali eleganti e trapuntini realizzati con tessuti pregiati e arte sartoriale; la scelta dei tessuti è particolarmente vasta: lino, misto seta, cotone jacquard, raso di cotone, velluto, cotone doppia garza ecc. Eventualmente è possibile aggiungere al regalo anche due o più cuscini decorativi.

Idea regalo numero 2: accappatoi in spugna cotone (uomo e donna)

Regali ideali da fare ai futuri sposi potrebbero essere un accappatoio donna e un accappatoio uomo; scegliendo un tessuto in spugna 100% cotone ad alta grammatura (450 g/mq) saremo sicuri di regalare un prodotto non solo con un look particolarmente lussuoso, ma anche di alta qualità; l’alta grammatura della spugna, infatti, è indice di morbidezza, elevata assorbenza e resistenza all’utilizzo e ai necessari lavaggi. Si potrà scegliere fra una vasta gamma di colori e di design.

Idea regalo numero 3: tovaglia elegante per le occasioni importanti

Un vero classico con il quale si può star certi di andare sul sicuro è una tovaglia elegante che la coppia potrà sfoggiare in occasioni importanti (festività, anniversari, pranzo o cena con colleghi ecc.). Ferò propone tovaglie in varie misure e vari tessuti: lino stone washed, misto lino, jacquard (80% cotone e 20% poliestere ecc. È possibile scegliere anche fra diversi tipi di colore, da quelli più tenui a quelli più accesi. Ovviamente si possono anche aggiungere i tovaglioli coordinati e un runner (una tovaglietta lunga e stretta che valorizza il centro della tavola).

Idea regalo numero 4: abbigliamento da notte

Altra idea a prova di errore è quella di regalare alla coppia un pigiama donna e un pigiama uomo; Ferò propone diversi comodi e raffinati articoli d’abbigliamento per la notte: oltre ai pigiami (aperti o chiusi) è possibile scegliere anche fra vestaglie, camicie da notte e sottovesti, tutti realizzati con tessuti di alta qualità e caratterizzati da una grande cura per i dettagli e le rifiniture.