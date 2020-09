Bibione Beach Fitness 18-20 settembre 2020

Gli spazi sconfinati dell’immensa spiaggia di Bibione permetteranno lo svolgersi in tutta sicurezza di Bibione Beach Fitness, il più atteso evento europeo di fitness open air, accogliendo gli appassionati del settore e i tantissimi curiosi che ogni anno giungono nella località veneta nei pressi di Venezia per vivere un’esperienza di benessere e divertimento a cielo aperto. Tutto nel pieno rispetto delle norme sanitarie e delle cautele anti Covid. A confermarlo è Raduni Sportivi, il tour operator organizzatore della famosa kermesse che per il quindicesimo anno metterà in scena quella che è diventata ormai per molti una tappa irrinunciabile.

L’anno atipico e complesso non ha scoraggiato l’organizzazione che ha infatti studiato in collaborazione con le autorità locali e in conformità alle direttive regionali e ministeriali, i protocolli operativi che consentiranno lo svolgersi in tranquillità della manifestazione nelle date del 18, 19 e 20 settembre prossimo.

La voglia di sentirsi bene e continuare ad allenarsi non ha mai abbandonato gli italiani neanche nei giorni di lockdown nelle loro case e lo dimostra l’altissima partecipazione alle dirette streaming e video dei guru del fitness. Niente però ha il sapore della partecipazione dal vivo. Niente ha l’effetto della musica e del sole sulla spiaggia. Niente è comparabile alla vista del mare mentre ci si muove a ritmo della propria passione.

Un’edizione che resterà nella storia del fitness italiano: 100.000 metri quadri di arenile messi a disposizione per godere di tutto lo spazio necessario per muoversi in sicurezza e provare le discipline più in voga del momento. I partecipanti saranno guidati dai migliori trainer del panorama internazionale. Tutti uniti dal medesimo obiettivo per comunicare che

benessere e salute vanno d’accordo con divertimento e sicurezza, soprattutto quest’anno.

«Vogliamo lanciare un segnale forte e chiaro di reazione consapevole al contesto complesso della nostra realtà – dichiara Enzo Chinellato, CEO di Raduni Sportivi – e per far ciò abbiamo valorizzato ancor di più quelli che sono da sempre i nostri plus: gli spazi smisurati di Bibione che offrono condizioni ideali e l’esperienza consolidata della nostra macchina organizzativa.

Lavoriamo in sinergia con i partner territoriali per garantire a tutti un weekend fantastico, formulato per rispettare le norme di sicurezza e allo stesso tempo dar modo ai tanti appassionati di liberare le energie accumulate in questi difficili mesi».

Ospite d’eccezione Diego Passoni, direttamente da Radio Deejay, media partner dell’evento per il quarto anno consecutivo. Diego salirà sui palchi di Bibione Beach Fitness per fare quello che definisce come la sua missione: “donare felicità”. Non è infatti solo il presentatore, l’opinionista televisivo e l’eclettico conduttore radiofonico che consociamo, in onda con La Pina a

“Pinocchio”, ma anche ballerino e intrattenitore.

Bibione Beach Fitness sarà quindi un momento di gioia e relax per affrontare con più forza e coraggio la fase di ripresa. Un nuovo orizzonte di sfide per onorare chi non si è fermato mai e chi ha sempre voglia di dare il massimo. Bibione Beach Fitness si preannuncia quindi come un’immersione totale nel benessere del corpo.

«Come e più di ogni anno l’attenzione ai particolari sarà maniacale – conclude Chinellato – Percorsi chiari e cautele essenziali per prevenire ogni problema sono sempre stati il nostro campo di allenamento. Anche stavolta siamo pronti a dare il meglio evitando rischi e pericoli». E sin dall’iscrizione Bibione Beach Fitness rassicura i propri partecipanti: se per qualsiasi

motivo di sicurezza l’evento non potesse svolgersi avranno la certezza del rimborso immediato.