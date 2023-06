A Bibione si resta in forma con BibioneBeActive

BibioneBeActive, la proposta più qualificata di fitness&wellness per tutte le età, che la spiaggia di Bibione (Venezia) regalerà ai suoi ospiti, tre giorni alla settimana e per tutta l’estate.

Rilassante e con il profumo del mare: è partita ufficialmente BibioneBeActive, la proposta più qualificata di fitness&wellness che Bibione regalerà a tutti i suoi ospiti, tre giorni alla settimana e per tutta l’estate.

La prima ora di lezione, incentrata sul risveglio muscolare olistico, si è svolta sul palco della Sgambaro Arena, l’altra novità di questo inizio di stagione e sede ufficiale dell’evento open air che andrà avanti fino all’8 settembre. Impossibile non notarla, grazie al colore giallo che corre su oltre 100 metri di larghezza e quasi 40 di profondità, il tutto sulla sabbia dorata e di fronte al centralissimo piazzale Zenith.

Settimana dopo settimana, sul palco saliranno 24 trainer qualificati in varie discipline di tendenza, dallo yoga alla mindfulness, dalla tonificazione ai balli per ogni gusto e inclinazione e molto altro.

Accanto, sono stati allestiti quattro campi per la Beach Volley Academy riservati a bambini e ragazzi che vogliono cimentarsi in uno sport che unisce attività fisica e vita all’aria aperta; immancabile lo spazio di animazione per i più piccoli, che potranno divertirsi in sicurezza respirando l’aria del mare.

BibioneBeActive è una novità assoluta: per la ricchezza della proposta, per il profilo qualificato degli insegnanti e – particolare non trascurabile – per essere completamente gratuita per tutti coloro che si troveranno a Bibione (naturalmente, fino a esaurimento dei posti disponibili).

Gli ideatori, organizzatori e promotori del progetto BibioneBeActive alla Sgambaro Arena sono SportFelix, il Consorzio Bibione Live e il Comune di San Michele al Tagliamento, con la partnership di Sgambaro il noto brand italiano della pasta di alta qualità: un lavoro di squadra per dare a ogni ospite, di qualunque età e livello di preparazione fisica, la possibilità di fare una vacanza di qualità dal punto di vista del corpo e della mente.

L’accesso alla Sgambaro Arena è semplice, è sufficiente collegarsi a discover.bibione.com (servizio già attivo), selezionare il giorno in cui ci si vuole allenare e la disciplina che ispira di più. Pochi click per garantirsi una o più lezioni, raggiungendo il posto facilmente, magari proprio utilizzando la Passeggiata Adriatico, la ciclopedonale più amata e conosciuta che sfila tra il blu del mare e il verde della pineta.

Giuliana Basso, presidente di Bibione Live, Consorzio di Promozione Turistica: «BibioneBeActive è stato progettato con impegno e attenzione ai nuovi bisogni dei nostri ospiti, che sempre più chiedono una vacanza attiva in cui potersi divertire, ma anche occuparsi del proprio benessere fisico e mentale. Seguiremo con attenzione lo sviluppo di questo evento perché siamo certi che ci darà significative indicazioni anche per quanto riguarda le strategie avviate per il turismo dei prossimi anni».

«Sgambaro è sinonimo di pasta italiana rinomata nel mondo per l’alta qualità. La sua eccellenza nasce da un territorio con tradizioni, luoghi e cultura unici, come il nostro Triveneto – commenta Martina Durighello, responsabile marketing dello storico pastificio fondato nel 1947 –. Non è un caso che una località come Bibione accolga centinaia di migliaia di turisti che ogni anno tornano perché amano le attività e le persone che caratterizzano la nostra regione. Sono sicura che la Sgambaro Arena sarà più di un centro dove fare fitness. Sarà un appuntamento fisso, un punto di ritrovo dove le persone potranno divertirsi e stare insieme all’insegna dello sport e del mare. E la Pasta Sgambaro, alimento per eccellenza fonte di energia, sarà il piatto perfetto prima o dopo un’attività al BibioneBeActive».

Flavio Maurutto, Sindaco di Bibione-San Michele al Tagliamento: «Con BibioneBeActive la località conferma la propria vocazione sportiva offrendo agli ospiti la possibilità di mantenere uno stile di vita sano e attivo anche in vacanza. Grazie alle numerose proposte di allenamento e all’alta professionalità degli istruttori coinvolti nel progetto, siamo certi che BibioneBeActive verrà apprezzato sia da chi già pratica abitualmente attività fisica, sia da chi desidera avvicinarsi al mondo dello sport e del fitness trasformando uno dei periodi più lieti dell’anno, la vacanza estiva, in un’occasione per approcciare un nuovo stile di vita all’insegna del benessere».