BIG ONE – THE EUROPEAN PINK FLOYD SHOW il 25 luglio al Castello di San Giusto a Trieste

A 50 anni dall’uscita di “Wish you were here” e a 30 anni dalla pubblicazione di “The Division Bell”, l’album che diede vita a uno dei tour con il maggior incasso nella storia della musica rock nel XX secolo, nonché una delle ultime pagine scritte dal gruppo britannico, la musica della rock band più influente di tutti i tempi risuona ancora con i BIG ONE, considerata dalla critica internazionale la “migliore band europea” per l’esecuzione dal vivo della musica dei Pink Floyd.

Dopo il successo dell’ultimo tour nei principali teatri italiani ed europei, i BIG ONE annunciano il “Pulse Tour”, il nuovo show che venerdì 25 luglio farà tappa al Castello di San Giusto a Trieste nell’ambito della serie di concerti organizzata da VignaPR e Good Vibrations Entertainment per “Trieste Estate 2025”, la rassegna promossa dal Comune di Trieste con PromoTurismoFVG e Trieste Convention and Visitors Bureau. I biglietti per Big One – The European Pink Floyd Show saranno in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 21 maggio online su Eilo.it, Ticketone.it, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il nuovo spettacolo dei Big One si pone l’obiettivo di riprodurre nella maniera più fedele possibili gli arrangiamenti e le sonorità dei Pink Floyd, utilizzando una strumentazione vintage, combinata a luci ed effetti multimediali che guida il pubblico a un’esperienza multisensoriale a 360 gradi nell’immaginario della storica band britannica.

Scelti da numerosi festival internazionali e dal più importante fan club dei Pink Floyd per i propri concerti celebrativi, i Big One nel corso della loro ventennale carriera hanno realizzato un concerto storico alla Valle dei Templi ad Agrigento che è diventato un dvd di successo in tutta Europa e il “The Wall Anniversary” al Teatro Romano di Verona, ma il repertorio dei loro concerti attinge a tutte le principali produzioni della band, includendo dunque The Dark Side of the Moon, Animals, Wish you were here naturalmente e anche l’ultimo album The Endless River.

BIG ONE (The European Pink Floyd Show)

VENERDÌ 25 LUGLIO 2025 (inizio ore 21:00)

CASTELLO DI SAN GIUSTO – TRIESTE

Poltronissima Platinum € 40,00 + dp

Poltronissima Gold € 34,00 + dp

Poltronissima numerata € 25,00 + dp

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 21 maggio online su Eilo.it, Ticketone.it, al Ticketpoint di Trieste e nei punti vendita autorizzati Ticketone.