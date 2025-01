Bike sharing Udine: posizionata la seconda flotta di biciclette

Nella giornata di lunedì gli addetti di RideMovi hanno posizionato nel territorio comunale di Udine il secondo lotto di biciclette del servizio di bike sharing, con 130 nuovi mezzi (65 bici tradizionali e 65 e-bike) che si aggiungono alla flotta già disponibile, consolidando ulteriormente il servizio. La flotta di biciclette a noleggio vedrà un ultimo ingrandimento all’inizio della primavera, quando saranno collocate le ultime 150 biciclette, portando il totale a 380 mezzi a disposizione dei cittadini.

“L’avvio del servizio ha già fatto registrare dati incoraggianti”, ha spiegato l’Assessore alla mobilità Ivano Marchiol. “Abbiamo dato una risposta alla crescente domanda di mobilità alternativa e sostenibile che è presente in città, perché riteniamo che Udine abbia un grande potenziale. Vogliamo accorciare il tempo in cui le persone possono accedere ai servizi, e con strumenti come il bike sharing sono fondamentali per questo scopo.

Un primo bilancio

Nei primi 10 giorni dall’attivazione del servizio, con sole 100 biciclette disponibili, circa un quarto delle 380 che comporranno il parco bici prossimamente, sono stati già 642 gli utenti che si sono registrati all’app RideMovi, tra cittadini che hanno già fatto la prima corsa e utenti che si sono registrati per curiosità o utilizzi futuri. Complessivamente, le biciclette hanno totalizzato ben 423 corse, con una media di 21 viaggi al giorno per le e-bike e 16 per le biciclette muscolari.

Dai primi dati emerge che gli spostamenti in bicicletta sono stati utili per viaggi in un range di lunghezza tra il chilometro e i 3 chilometri, un raggio che collega facilmente tutti i quartieri udinesi al centro storico. Infatti, le biciclette tradizionali sono state utilizzate mediamente per tragitti lunghi circa 900 metri, mentre gli utenti hanno preferito utilizzato le biciclette elettriche per tragitti più lunghi, in media di circa 2,5 chilometri. Per quanto riguarda il tempo medio di percorrenza, questo si mantiene sotto il quarto d’ora, con 14,3 minuti per le ebike e 11,8 minuti per le biciclette tradizionali.

“Questa prima fase di lancio ci rende particolarmente soddisfatti e ci fa credere che nei prossimi mesi, con il perfezionamento della flotta, un clima più mite e temperature più alte, sempre più persone potranno utilizzare la bicicletta per spostarsi in città”, ha spiegato Marchiol.

Le promozioni per l’avvio del servizio

Per la partenza del servizio, è stata pensata una speciale promozione: inserendo all’interno dell’app RideMovi il codice UDINE25, le prime due corse da 15 minuti ciascuna saranno in regalo, sia sulle biciclette elettriche che su quelle tradizionali. All’esaurimento del coupon omaggio, si applicheranno le regolari tariffe. Per gli ex-utenti di UdineBike, il vecchio servizio di bike sharing comunale, è riservato, per tutto il primo anno, uno sconto del 20% sulle tariffe in abbonamento per usufruire del servizio.

Le tariffe e le offerte in abonamento

Come detto, le biciclette a disposizione nel Comune di Udine sono di due tipologie: muscolari ed elettriche, con diverse opzioni tariffarie per soddisfare le esigenze di residenti e turisti. Le e-bike prevedono un costo 2 euro ogni 15 minuti di utilizzo più 1 euro di sblocco, oppure pacchetti orari prepagati, e rinnovabili una volta esaurito il credito (30 minuti a 4,99 euro; 45 minuti a 6,99 euro; 90 minuti a 14,99 euro). Le biciclette tradizionali, invece, costeranno 1,50 euro per 30 minuti di utilizzo, oppure saranno disponibili abbonamenti mensili (9,99 euro, con utilizzo illimitato fino a 60 minuti) e annuali (49.99 euro, con le stesse condizioni).

Attualmente è inoltre disponibile sull’app l’offerta Movi Prime che, al costo di 9.99€ dà accesso a sbocchi gratuiti su tutti i veicoli e prevede dei prezzi speciali per l’utilizzo delle biciclette: €0,25 ogni 25 minuti per le classiche e €1,50 per 20 minuti di corsa sulle biciclette elettriche.

Biciclette Elettriche (e-bike):

Costo standard: €2 per 15 minuti + €1 (ad ogni sblocco).

Pacchetti Prepagati con viaggi illimitati e sblocchi gratuiti:

– 45 minuti: €6,99;

– 90 minuti: €14,99.

Biciclette Muscolari:

Costo a Tempo: €1,50 ogni 30 minuti;

Abbonamento Mensile: €9.99 (Utilizzo illimitato fino a 60 minuti);

Abbonamento Annuale: €49.99 (Utilizzo illimitato fino a 60 minuti).